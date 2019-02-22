В Минске закрывается первый белорусский универсам «Фрунзенский» 2 22.02.2019, 8:44

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Фото: tut.by

Что будет на его месте?

В Минске закрывается на реконструкцию первый универсам «Фрунзенский» около станции метро «Пушкинская» — с 25 февраля. Последние годы тут работал супермаркет Mart Inn. Кто этот объект купил, что с ним планируют сделать и когда откроют в новом виде, узнавал tut.by.

Универсам «Фрунзенский» был первым продовольственным универсамом с самообслуживанием в БССР, его открыли по адресу улица Пушкина, 37 в 1975 году. Позже долгое время он работал под крылом частной компании ОАО «Универсам Фрунзенский».

В 2013 году универсам планировали снести и построить на его месте высокоэтажный многофункциональный комплекс с продуктовым магазином на первом этаже.

Эскизный проект 2013 года

К счастью, от планов на такую реконструкцию отказались. Магазин только закрывали на три месяца для ремонта, и в 2014 году во «Фрунзенский» пришла сеть Mart Inn.

В январе 2019 года вывеска с универсама исчезла, а в феврале появились объявления, что магазин закрывается.

Как выяснилось, в январе торговый объект у ОАО «Универсам Фрунзенский» выкупила компания «Виталюр», она сдавала площади сети Mart Inn, пока не закончился срок аренды.

Акционер «Виталюра» Виталий Яцук рассказывает, что у торговой сети Mart Inn есть февраль, чтобы покинуть торговый объект. После чего тут начнется реконструкция, а потом откроется «Виталюр» с фудкортом.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— Мы давно сделали проект и с 1 марта приступаем к реконструкции. Будем переделывать абсолютно все, в том масштабе, как на Юго-Западе («Виталюр» на проспекте газеты «Правда» открылся на месте советского универсама «Волгоград» в прошлом декабре. — Прим. TUT.BY). У магазина будет абсолютно новый фасад, наверное, ни одной живой перегородки не останется, кроме контура здания.

Яцук говорит, что во «Фрунзенском» будет еще больше новинок от сети, чем в супермаркете на Юго-Западе. Там из новшеств мы отметили фудкорт с большим меню, вай-фай, возможность тут же вымыть и приготовить из фрукта сок, бесплатную нарезку мяса и рыбы.

«Виталюр» на месте универсама «Волгоград» на Юго-Западе. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Также около «Фрунзенского» появится парковка, сейчас ее нет.

— Место очень перспективное — метро рядом, большой поток машин, пешеходные пути. Нам понадобится шесть−семь месяцев, чтобы открыть магазин. Здесь у нас есть больше времени и больше площадей, чтобы внедрить все инновации и новые сервисы.

Обновленный универсам откроется к осени — в октябре-ноябре.

Общая площадь магазина 4 тысячи «квадратов», торговая была 1,2 тысячи «квадратов», ее расширят до 1,7. Возможно, на фасад здания вернут вывеску универсама «Фрунзенский».

В администрации Фрунзенского района подтвердили, что объект закрывается и в реконструкции универсам нуждался давно.

— Реконструкцию планировал провести еще предыдущий собственник, но эти планы не были осуществлены. У «Виталюра» достаточно средств и желания, чтобы срок выполняемых работ был как можно меньше, ведь здание стоит, а сетевой ритейлер от него дохода не получает. Поэтому они заинтересованы в скорейшем приведении здания в надлежащее состояние и запуске сети, — пояснили в администрации.