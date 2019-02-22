Белорусские госбанки стремительно наращивают «мусорные» активы 1 22.02.2019, 8:52

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ФОТО: reuters

Главная угроза исходит от необслуживаемых активов в иностранной валюте, которые выданы предприятиям.

Весной 2018 года Нацбанк поменял методику расчета активов низкого качества. Однако похоже, что этот шаг не позволил добиться реальных изменений, пишут banki24.by.

До апреля прошлого года банки Беларуси много лет подряд рассчитывали показатель проблемных активов. Тогда для коммерческих банков существовало 5 групп кредитного риска. В проблемные засчитывались те активы, которые были классифицированы в III, IV и V группы кредитного риска.

Однако, несмотря на периодические чистки балансов, на 1 апреля 2018 года в системе все еще было 5,7 млрд BYN проблемных активов. Переход к расчету необслуживаемых активов взамен проблемных привел к формальному снижению суммы токсичных активов на 4 млрд BYN.

Впрочем, величина необслуживаемых активов в 2018 году стала расти, как прежде росли проблемные активы. За 3 квартала удельный вес необслуживаемых активов увеличился с 3,5% до 5%.

В денежном выражении сумма необслуживаемых активов выросла более чем на 1 млрд BYN. К 1 января 2019 года по расчетам НБРБ необслуживаемые активы банковской системы составили 2 789 млн BYN.

Как показывают данные, собранные Нацбанком, основную массу «мусорных» активов скопили госбанки. К началу 2019 года на 5 госбанков приходилось 2 262 млн BYN необслуживаемых активов. Сумма «мусора» у банков с иностранным капиталом и частных банков была кратно меньше — 477,3 и 50 млн BYN соответственно.

3 из 5 госбанков относятся к категории крупных банков. Это Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк. Особенно большими являются Беларусбанк и Белагропромбанк, которые контролируют больше половины активов системы.

К 1 января сумма необслуживаемых активов у крупных банков составила 2 667 млн BYN, у средних — 112 млн BYN, у малых — 10,7 млн BYN. Сопоставим эти данные со статистикой в разрезе форм собственности банков. Получаем, что основной груз необслуживаемых активов держат на себе крупные госбанки.

Качество активов было самым плохим у госбанков и крупных банков. На 1 января доля необслуживаемых активов у госбанков составила 6,05%, у крупных — 5,43%. У остальных категорий банков удельный вес «мусора» был намного меньше. Доля необслуживаемых активов у банков с иностранным капиталом была равна 2,87%, у частных — 3,04%, у средних банков — 2,19%, у малых — 0,72%.

Если верить расчетам регулятора, то главная угроза исходит от необслуживаемых активов в иностранной валюте, которые выданы предприятиям. Доля этих активов на 1 января превышала 75% от общей массы, а удельный вес был равен 8,71%.

Точки концентрации валютных необслуживаемых активов предприятий находились у госбанков и крупных банков — 1 727 и 2 044 млн BYN соответственно. Эти же активы имели на 1 января самое низкое качество: 11,33% и 9,48% были необслуживаемыми.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год банки должны поддерживать долю необслуживаемых активов не выше 10%. Как видим, по отдельным категориям активов этот рубеж уже преодолен.

Более того, если у частных банков и банков с иностранным капиталом ухудшение качества активов затормозилось, то у крупных госбанков отмечается бурный рост суммы и удельного веса «мусорных» активов. Изменить эту печальную ситуацию может только глубокая реформа в секторе госпредприятий.