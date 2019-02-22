«Мини-тираннозавр», найденный учеными, закроет пробел в 70 миллионов лет 22.02.2019, 9:29

Фото: JORGE GONZALEZ / LINDSAY ZANNO

Обнаруженный археологами родственник тираннозавра был не больше метра ростом.

Изучение скелета маленького тираннозавра, названного Moros intrepidus, позволит ученым понять, как тирексу удалось стать самым грозным хищником в Северной Америке, пишет BBC.

На заре существования вида тираннозавры были достаточно маленькими, но в какой-то момент гигантский Тираннозавр Рекс попал на вершину пищевой цепи.

Найденный скелет поможет ученым закрыть пробел в 70 миллионов лет в их представлении об эволюции вида.

Останки Moros intrepidus нашли в штате Юта, США. Этот ящер жил около 96 миллионов лет назад, в поздний Меловой период.

Тираннозавры, или ящеры-тираны, к которым относятся и Тираннозавр Рекс, и Moros intrepidus, были доминантными сухопутными хищниками на протяжении 15 миллионов лет. Этот период закончился 66 миллионов лет назад, с падением на Землю астероида, оставившего после себя ударный кратер Чиксулуб. Тираннозавр Рекс достигал 3,4 метров в высоту до бедра.

Как говорит соавтор исследования найденного скелета, археолог Линдси Занно из Университета Северной Каролины, ящеры не всегда были такими огромными. "На начальных этапах эволюции тираннозавры охотились в тени более древних хищников, таких как аллозавры, которые прочно занимали место на вершине пищевой цепи", - говорит она.

Наше понимание эволюционного процесса, который привел к возникновению гигантских ящеров, ограничено. Исследователям не хватало скелетов для изучения периода в 70 миллионов лет.

Небольшие и примитивные динозавры обитали в Северной Америке с Юрского периода (то есть примерно 150 млн лет назад). А уже 81 млн лет назад, как показывают найденные свидетельства, эти динозавры превратились в гигантских чудовищ. Однако что именно произошло за этот период, ученые понимают плохо - им не хватает данных.

Нижние конечности Moros intrepidus нашли в том же регионе, где Линдси Занно и ее команда археологов ранее обнаружили скелет ящера Siats meekerorum, крупного хищного динозавра, принадлежавшего к группе кархародонтозавров. Этот большой хищник жил примерно в одно время с Moros.

Найденный экземпляр при жизни был размером с небольшого оленя и весил около 78 килограммов. Когда эта особь умерла, ей было около семи лет, это был почти полностью взрослый динозавр.

Moros весил немного по меркам динозавров, а значит, вероятно, мог очень быстро бегать. "Такая адаптация вкупе с развитыми органами чувств - признак великолепного хищника. Ему было легко и преследовать добычу, и убегать от более крупных конкурентов", - говорит Линдси Занно.

"И хотя эти самые ранние динозавры Мелового периода были небольшими, их адаптация к роли хищника помогла им воспользоваться новыми возможностями, когда в поздний Меловой период произошло повышение температуры и подъем уровня моря", - рассказывает она.

"Теперь мы знаем, что их путь на вершину занял меньше 15 миллионов лет", - добавляет археолог.

В исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, ученые предполагают, что именно климатические перемены стали причиной исчезновения аллозавров, которых тираннозавры сменили в роли самых страшных хищников.

Анализ скелета также позволяет предположить, что тираннозавры пришли в Северную Америку из Азии.