В Белом доме решили оставить в Сирии миротворческий контингент 22.02.2019, 9:39

Фото: Sgt. Shiloh Capers

Около 200 американских военных останутся в Сирии после вывода оттуда основного контингента войск США.

В Белом доме решили оставить после вывода американских войск из Сирии группу "по поддержанию мира", которая будет включать около 200 военных. Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс, пишет Reuters.

Из-за решения президента Дональда Трампа после победы над ИГИЛ вывести из Сирии американский контингент, на него стали оказывать давление советники и политики. Их главный аргумент – защитить курдов из Сирийских демократических сил и не позволить Ирану усилить свои позиции в регионе.

После разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Трамп принял решение оставить миротворческий контингент из США.

Где именно будут базироваться миротворцы, пока неизвестно. Собеседник агентства заявил, что военные могут находиться в северо-восточной Сирии и на американской базе в Эт-Танфе.

Reuters пишет, что сенатор-республиканец Линдси Грэм уже выступил с заявлением, в котором приветствовал решение Трампа. По его словам, президент последовал "здравому военному совету".

Трамп объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии 19 декабря 2018 года. 23 декабря телеканал CNN сообщил, что в Пентагоне подписали указ о выводе оттуда американских войск.

30 декабря сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп готов поставить на паузу вывод американских войск из Сирии. Для него якобы стало откровением заявление американских военнослужащих в Ираке, которые рассказали, что боевики ИГИЛ окончательно не побеждены.

31 декабря Трамп принял решение растянуть вывод американских войск из Сирии на четыре месяца.

5 января канал NBC со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что часть американских военных могут оставить на юге Сирии, несмотря на приказ Трампа.

14 января Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии. По его словам, США будут атаковать ИГИЛ в случае необходимости с соседних баз коалиции.