С пятницы по дорогам Минска будет ездить военная техника 13 22.02.2019, 9:48

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Фото: AP/Scanpix

Об этом предупредило Министерство обороны.

Министерство обороны на этих выходных проводит мероприятия комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Беларуси. В связи с этим, на дороги общего пользования будет выведена колесная военная техника.

«22 февраля будет осуществляться перемещение колесной техники по автодорогам республиканского значения в Брестской, Минской и Могилевской областях, а 23 и 24 февраля – в Минской и Витебской областях», – сказано в сообщении ведомства.

Водителей попросили быть предельно внимательными.