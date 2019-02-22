С пятницы по дорогам Минска будет ездить военная техника

С пятницы по дорогам Минска будет ездить военная техника13
- 22.02.2019, 9:48
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Об этом предупредило Министерство обороны.
Министерство обороны на этих выходных проводит мероприятия комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Беларуси. В связи с этим, на дороги общего пользования будет выведена колесная военная техника.
«22 февраля будет осуществляться перемещение колесной техники по автодорогам республиканского значения в Брестской, Минской и Могилевской областях, а 23 и 24 февраля – в Минской и Витебской областях», – сказано в сообщении ведомства.
Водителей попросили быть предельно внимательными.