Врачи назвали продукты, которые не стоит есть на завтрак 11 22.02.2019, 9:56

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Важно, чтобы завтрак действительно обеспечивал человеку активность.

По мнению диетологов завтрак может достигать в своем энергетическом потенциале 700 ккал – все они сгорят в течение дня. Но чтобы завтрак действительно обеспечивал человеку активность и не приводил к лишнему весу, он должен включать в себя правильные продукты. Об этом пишет medikforum.ru со ссылкой на Hronika.info.

В составленный экспертами перечень продуктов, которые не стоит есть на завтрак, вошли:

Блинчики. Эти изделия, приготовленные из белой муки со сладким сопровождением (варенье, джемы, сгущенка), провоцируют резкое колебание уровня сахара в крови. Кроме появления лишнего веса такой завтрак может неприятным образом повлиять на психоэмоциональное состояние, сделать человека раздражительным, считают специалисты.

Сладости. Научные исследования говорят о том, что большое количество углеводов за завтраком приводит к перееданию при последующих приемах пищи в течение дня.

Тосты из белого хлеба. Белый хлеб содержит много калорий, но мало клетчатки, что делает содержащиеся в нем углеводы слишком быстро устаивающимися. В зажаренной хлебной корочке в свою очередь могут образовываться канцерогенные вещества.

Шоколадные пасты. Ученые подсчитали, что в готовых шоколадных пастах из магазина содержится рекордное количество сахара для женщин. Такая доза сладкого с утра приведет к тому, что в процессе ее усвоения энергия улетучится в самый разгар дня, а на смену ей придет ощущение усталости и сонливости. Кроме того, в подобных пастах может присутствовать пальмовый жир.

Рисовая каша. Повышенное содержание углеводов, обилие крахмала и отсутствия грубой клетчатки – это идеальное сочетание для того, чтобы содержащиеся в этом блюде калории осели в жировой ткани.

Молоко. Не то, чтобы этот продукт был неподходящим. Просто пить молоко нужно на голодный желудок, а уже после приема основного блюда. Молоко, выпиваемое натощак, может вызывать изжогу и провоцировать высыпания на коже.

Яичница с беконом или колбасой. Иногда позавтракать яичницей с беконом можно, но регулярно есть это блюдо не стоит – в нем для этого слишком много холестерина и насыщенных жиров.