«Белавиа» открывает регулярные рейсы Минск-Таллин 5 22.02.2019, 10:31

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Полеты начнутся 30 мая.

"Белавиа" открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллин-Минск с 30 мая 2019 года, сообщили БелТА в пресс-службе авиакомпании.

Полеты в Таллин будут осуществляться на регулярной основе четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 8.50 по понедельникам, четвергам и в 15.50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери.

Обратный рейс из Таллина планируется с вылетом в 10.45 по понедельникам, четвергам и в 17.45 по вторникам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт Минск. Время для всех аэропортов указано местное.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро - туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже.

Полеты планируется осуществлять на авиалайнере Embraer 175 на 76 мест. Время в пути составит 1 час 15 мин.

"Таллин является так называемой кремниевой столицей Европы, что способствует IT-взаимодействию между Эстонией и Беларусью. Также сюда приезжают туристы, чтобы провести семейные выходные, осматривая достопримечательности старого города, и совместить отдых с оздоровлением в минеральных водах "Ауга". Запуск прямого рейса между Минском и Таллином будет способствовать не только расширению туристической маршрутной сети, но и экономическому росту обоих городов. Мы сделали все возможное, чтобы расписание данного рейса было удобным для путешествий транзитом через Минск", - отметил генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров.