«Газпром» подешевел на $3,2 миллиарда на решении ЕС по «Северному потоку-2» 3 22.02.2019, 10:43

1,460

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Акции «национального достояния» РФ падают в три раза быстрее рынка.

Акции «Газпрома» завершают падением третью неделю подряд на фоне резкого сокращения спроса на газ в Европе и принятия в Брюсселе газовой директивы, из-за которой под угрозой оказалось будущее проекта «Северный поток-2», пишет finanz.ru.

На торгах МосБиржи в четверг бумаги «Газпрома» опускались до отметки 153,01 рубля, оформив минимум с начала года.

За февраль они пошевели на 5,6%, почти втрое опередив по падению индекс ММВБ. Капитализация «национального достояния» сократилась на 211 млрд рублей рублей, или 3,2 млрд долларов.

«Газпром» торгуется хуже рынка, поскольку растет давление на «Северный поток-2», говорит аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук.

В среду комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил текст поправок в газовую директиву, которая требует, чтобы морские трубопроводы подчинялись тем же нормам, что и сухопутные: одной компании (в данном случае «Газпрому») запрещается быть одновременно и продавцом газа и владельцем трубы, во-вторых, доступ к газопроводу должны получить независимые поставщики.

И если первое требование формально выполнить можно, создав отдельную структуру, то второе - нет: газ в российский конец трубы может подать только «Газпром» как единственная компания, имеющая право на его экспорт.