В Минске движение по улице Янки Купалы возле оперного театра закрывается до мая 2 22.02.2019, 11:34

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Транспортный коллапс неизбежен?

В Минске задались целью повысить пропускную способность улицы Богдановича на участке от моста через реку Свислочь до улицы Архитектора Заборского, а также перекрестка улицы Богдановича и Купалы. Будут расширять проезжую часть. Как это часто бывает, чтобы наконец стало хорошо, поначалу будет плохо, пишет onliner.by.

К чему готовиться?

Закрывается движение всех видов транспорта по улице Янки Купалы от улицы Максима Богдановича до улицы Куйбышева.

Вводится ограничение движения транспорта по улице Максима Богдановича на участке от моста через реку Свислочь до улицы Архитектора Заборского с организацией движения транспорта по одной полосе движения в каждом направлении.

Это надолго?

Строительные работы начинаются уже завтра, 23 февраля. Соответственно, с этого же момента и вводятся изменения в организации дорожного движения. Чтобы сократить срок выполнения работ, государственное предприятие «Гордорстрой» уже готовится вести строительство в три смены.

Ориентировочный срок окончания этих работ — май этого года.

Что делать водителям?

Искать другие маршруты движения на этот период. Серьезно: по одной полосе на улице Богдановича — это очень мало, транспортный поток здесь всегда интенсивный, однозначно будут серьезные заторы. Участок улицы Янки Купалы в районе Большого театра Беларуси и вовсе закрывается.

— Госавтоинспекция просит водителей планировать маршрут движения с учетом данной информации и по возможности исключить данный участок из маршрута движения во избежание заторовых ситуаций, — сообщила старший инспектор ГАИ Центрального района Анастасия Редько. — Мы предлагаем автомобилистам выбирать для объезда проспекты Машерова и Независимости, использовать 2-е транспортное кольцо, улицу Орловскую.

Что делать пассажирам?

Пассажирам общественного транспорта будет ничуть не легче. В работу автобусных и троллейбусных маршрутов (а их через указанный участок проходит немало) вносятся значительные изменения. О них сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь».

Движение автобусов маршрутов №24, 1024-ТК со стороны улицы Леонида Беды организуется по улицам Куйбышева, Веры Хоружей, Максима Богдановича и далее по маршруту, со стороны улицы Немиги — по улице Максима Богдановича, проспекту Машерова, улице Куйбышева и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрута №57 от диспетчерской станции «Восточная» организуется по улицам Пулихова, Первомайской, Янки Купалы, проспекту Независимости (с осуществлением отнесенного разворота на площади Победы при движении в направлении КП «Семашко»), улицам Городской Вал, Немига и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях кроме «Площадь Победы», «Проспект Независимости».

Движение троллейбусов маршрута №29 организуется от улицы Кузьмы Чорного до диспетчерской станции «Лермонтова» по улице Сурганова, площади Бангалор, улицам Максима Богдановича, Немига, проспекту Дзержинского, улицам Щорса, Розы Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном направлении — по улице Карла Либкнехта, Хмелевского, Розы Люксембург, Щорса, проспекту Дзержинского, улицам Немига, Максима Богдановича, Сурганова и далее по маршруту, с присвоением маршруту наименования №29А (ДС «Калиновского» — ДС «Лермонтова»).

Движение троллейбусов маршрута №40 организуется со стороны Немиги до диспетчерской станции «Карастояновой» со следованием по улице Максима Богдановича, площади Бангалор, улицам Сурганова, Карастояновой в обоих направлениях.

Работа троллейбусного маршрута №12 отменяется.

В целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута №929 (ДС «Калиновского» — Комаровский рынок) по действующей трассе троллейбусного маршрута №29 с изменением маршрута следования на участке от улицы Сурганова по улице Куйбышева, проспекту Машерова, улицам Максима Богдановича, Веры Хоружей, Куйбышева в прямом направлении, в обратном направлении — по улицам Куйбышева, Сурганова и далее по маршруту троллейбуса №29.

Будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №24, 38, а также на троллейбусном маршруте №22.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, до 1 марта предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №24, 44, 59, 91, 136, 929 на дублируемых и изменяемых участках.

Временно исключается из транспортного обслуживания остановочный пункт «Коммунистическая» по улице Куйбышева. Пассажирам рекомендуется воспользоваться автобусами и троллейбусами на остановочных пунктах «Коммунистическая» и «Оперный театр» по улице Максима Богдановича.