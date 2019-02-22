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Видеофакт: ВСУ уничтожили танк и блиндаж террористов на Донбассе

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  • 22.02.2019, 12:08
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Иллюстрационное фото

Террористы рассчитывали на то, что технику никто не обнаружит.

На Донбассе 54-я бригада Вооруженных сил Украины нанесла удар по технике террористов, сообщает unian.net.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин. "Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - говорится в его сообщении.


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