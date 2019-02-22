Макарошки стоят одинаково! Константин Скуратович

22.02.2019, 12:21

Константин Скуратович

Белорусская пенсионная система превращает энергичных работников в пенсионеров-иждивенцев своего правительства.

Правительства стран ЕС принимают законы, снижающие пенсионный возраст, который еще несколько лет назад энергично повышали. И тогда находились резоны, и теперь находятся. Хотя состояние экономики за это время существенно не изменилось.

Белорусским властям, которые решительно последовали первоначальному примеру европейцев, согласившись с их аргументами, сегодня приходится недоуменно разводить руками — вроде бы еще вчера поспешали за «цивилизованным миром», а сегодня рискуем быть зачисленными в ретрограды.

Вот такие тренды с вызовами. Как им угодить?

Полная и глубокая статистика

Существует исключительно полная и глубокая статистика, которая позволяет определиться с количественными показателями, которыми по своему уровню отличаются пенсии, допустим, россиян или белорусов, от пенсий итальянцев или поляков. Например, по данным Белстата, в декабре прошлого года средний размер назначенных пенсий составил 381,2 рубля, что в 2,3 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Средний размер пенсий по возрасту — 393,3 рубля, по инвалидности — 343,3 рубля, по случаю потери кормильца — 259,6 рубля, социальная пенсия — 198,7 рубля.

Прожиточный минимум, выходит, составлял 165,7 рубля. Это качественный показатель, социальный стандарт, определяемый стоимостью достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья, набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Как уточняет Википедия, физиологический минимум обеспечивает существование человеку и, что подтверждается мировой практикой, поглощает 85-87% общего прожиточного минимума. Остающиеся от расходов на «пищу, одежду и жилище» 13-15% ресурсов используются для саморазвития личности в социальном плане, приобщения к духовным ценностям, набор которых соответствует минимально приемлемому уровню жизни.

Обычно считается, что нормативное введение бюджета прожиточного минимума правительством устанавливает черту в обществе, ниже которой живут бедные люди, претендующие на социальную поддержку государства, а выше — все остальные, от «официально не бедных» к зажиточным, средним по доходам, богатым и богачам. Так что, бедняков среди пенсионеров всех категорий в Беларуси, если согласиться с правительством, нет. Даже социальные пенсии в декабре в 1,2 раза превосходили прожиточный минимум для пенсионеров.

Жизнь вопреки

Разумеется, люди, имеющие минимальные доходы, не имеют возможности делать сбережения, но практика показывает — делают! В наборе минимальных продтоваров нет ни алкоголя, ни табака, но многие бедняки и выпивают, и курят! К ним разве что не применим прежний лозунг, «искусство принадлежит народу», но бедняки, хотя большинству из них искусство заменяет телевизор, иногда ходят в кино и театры, посещают музеи и выставки, читают книги.

Заблуждаются, когда говорят, что на минимум прожить нельзя. На самом деле бедняки в нашей стране всегда так и жили, отказывая себе в одном, чтобы удовлетворить потребности в другом, более необходимом и интересном для них, а не для правительства. Отмечу, что даже знаменитая идеологема «чарка и шкварка» не вписывается в прокрустово ложе установленного прожиточного минимума. Ведь чарка и шкварка ассоциируются у широких масс, не только в Беларуси, с возможностью жить хорошо — сладко пить и вкусно есть.

Если по традиции, то хорошая жизнь давалась хорошей работой. А «халява» отождествлялась с подачкой от правительства. Со временем и правительство, которое у нас считается «для народа», стало относиться к своему народу как к сборищу «халявщиков». Готовому и государство проесть, но благодарно довольствующемуся и дарованной правителем хлебной коркой.

Чтобы не попасть в кондуит

Действующая в нашей стране пенсионная система в этом смысле творит чудеса, со временем гарантированно превращая молодых и энергичных, в большинстве своем, работников в пенсионеров-иждивенцев своего правительства. Этому способствует вся «антитунеядская» административная практика, которая вынуждает трудоспособное населения выполнять трудовую повинность — соглашаться на любую работу, которая не нужна, если у человека есть необходимые для жизни законные доходы. Или тогда, когда труд не оплачивает издержки для содержания рабочей силы работника. Только для того, чтобы не внесли в кондуит, не причислили к тунеядцам, не обязали оплачивать обязательные государственные услуги по повышенным тарифам.

Между прочим, обязательный прожиточный минимум, определяемый размером минимальной заработной платы, с одной стороны, изначально служил минимальной гарантией государства, но и одновременно социально-экономическим показателем. В частности, в семье, где глава имел минимальный трудовой доход, супруга могла не работать по найму, а «служить» домохозяйкой.

В противном случае, «при капитализме», экономическая необходимость вынуждала сначала девушек и молодых женщин обращаться на рынок труда, а позже это стало обычной практикой и для замужних женщин. Правом, но не обязанностью.

Дорога будет трудной и долгой

Как отмечалось выше, белорусские пенсионеры, которые располагают ресурсами, вдвое превышающими свой собственный потребительский минимум, к беднякам не относятся. Вероятно, их вполне можно считать зажиточными, если зажиточность оценивать по минимуму. А что с работающими? Все знают, что средняя заработная плата в стране достигла вожделенной суммы в 1000 рублей. И счастлив тот, кто ее получает. Около 500 полновесных долларов «грязными» в месяц, или 16-17 долларов располагаемых работником ресурсов в день. Это один из самых низких показателей в Европе, который попросту удручает, если согласиться, что экономика ориентирована на рост производства ВВП и повышение благосостояния жителей страны на этой основе.

Многие СМИ продублировали информацию Белстата о том, что самая часто начисляемая зарплата в ноябре прошлого года по народному хозяйству составила 395,8 рублей. Но в Минске по очевидным причинам она составила 839,5 рублей, в областях оказалась в разы меньшей, а в сельском хозяйстве — всего 374,6 рублей «грязными». Это меньше средней начисленной пенсии и средней пенсии по возрасту. Известно, что пополнение пенсионного фонда зависит не только от численности работников, но еще больше от высокооплачиваемых работников. А пока самыми массовыми плательщиками пенсионного фонда являются работники, которые чаще всего получают за свою работу совсем «смешные деньги».

Например, в ноябре прошлого года менее 400 рублей было начислено 28,2% занятых в сельском хозяйстве и среди всех «бедняков» каждый четвертый был аграрием. Не надо быть провидцем — в силу созданных условий сельскохозяйственные организации хорошо научились пользоваться бюджетными ресурсами для производства растущих убытков вместо тщетно ожидаемых прибылей, Поэтому бюджету приходится, чем дальше, тем больше принимать на себя пенсионное обеспечение сельских тружеников. Как это было в советские времена.

При этом платить намного меньше, чем милиционерам. То есть по минимуму…

Макарошки стоят одинаково!

Модальная зарплата работника, если у него семья и дети, если у него имеются соответствующие возрасту собственные потребности, означает, что живет он по минимуму. Не хочет, но живет — выбора-то нет. Ведь минимумы для этого и составляются. Можно только недоумевать, что в России министра труда и занятости Саратовской области Наталью Соколову уволили «после неоднозначных высказываний о прожиточном минимуме». В дискуссии по поводу повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров чиновница высказалась к целесообразному (ограниченному) его повышению. Мол, 3,5 тысячи рублей достаточно, чтобы покупать необходимые продукты в течение месяца: «Надо использовать сезонные, наши овощи и фрукты. В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково!».

И ведь все это — правда, которую знают и специалисты-диетологи, и трудовики-бухгалтеры что в России, что в Беларуси. И там и здесь пенсионеры, и вместе с ними работающая беднота, живут и выживают по минимуму. Сплошь и рядом выходят за рамки казарменных предписаний утвержденных минимумов, а недостачу компенсируют за счет пресловутых «макарошек». Об этом постоянно говорят и ангажированные журналисты, и врачи, и энтузиасты ЗОЖа, и чиновники Минтруда.

Соколова афористично оформила мнимое разнообразие мнений, высказала главное, о чем все думают. Таких высот правдивости иногда достигали в советских кинокомедиях, когда один антигерой распекает другого антигероя — чтоб тебе, Лелик, жить на одну зарплату. То есть в хронической бедности. Чиновники такой публичной искренности не допускали. Ныне же время от времени с вельможных уст срываются «классические цицероны». Когда, например, заявляют, что на пенсионерах еще можно «пахать и пахать», пенсионерки «и замуж готовы выйти, и многократно выходят». Поэтому рано им на пенсию.

Умиляет это — многократно выходят. А если не для секса, а для любви, для объединения двух минимальных пенсий для совместного бюджетного дожития.

Константин Скуратович, «Белрынок»