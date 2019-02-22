Названы самые доступные для туристов города Европы

Названы самые доступные для туристов города Европы1
- 22.02.2019, 12:30
Обнародован список бюджетных туристических направлений для путешественников.
Немецкое издание Instyle опубликовало рейтинг самых дешевых для путешествия туристических городов Европы. Первую строчку заняла столица Украины – Киев, пишет «Сегодня».
"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", – указано в публикации.
Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье – Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом – венгерский Будапешт.
Самые бюджетные города Европы для путешественников
Киев, Украина
Краков, Польша
Варшава, Польша
Белград, Сербия
Будапешт, Венгрия
Рига, Латвия
Дрезден, Германия
Берлин, Германия
Братислава, Словакия
Гамбург, Германия