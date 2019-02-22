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Названы самые доступные для туристов города Европы

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  • 22.02.2019, 12:30
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Обнародован список бюджетных туристических направлений для путешественников.

Немецкое издание Instyle опубликовало рейтинг самых дешевых для путешествия туристических городов Европы. Первую строчку заняла столица Украины – Киев, пишет «Сегодня».

"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", – указано в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье – Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом – венгерский Будапешт.

Самые бюджетные города Европы для путешественников

Киев, Украина

Краков, Польша

Варшава, Польша

Белград, Сербия

Будапешт, Венгрия

Рига, Латвия

Дрезден, Германия

Берлин, Германия

Братислава, Словакия

Гамбург, Германия


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