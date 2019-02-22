Лукашенко: Мы будем защищать свои интересы вместе с РФ 8 22.02.2019, 12:45

Фото: Саша Гусов

Диктатор снова увидел угрозу в активизации деятельности НАТО.

Об этом Лукашенко заявил сегодня во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, сообщает БелТА.

"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией, с которой создана единая группировка.

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал диктатор.