Ядерное топливо на БелАЭС завезут летом 2 22.02.2019, 13:40

Архивное фото AFP

Сегодня к завозу топлива подготовлена вся основная инфраструктура.

Это железнодорожные и автомобильные маршруты, станции перегрузки, подготовлено помещение для хранения ядерного топлива. Об этом БелТА рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

— В мировой практике обычно топливо поставляется за месяц-полтора до операции физпуска реактора. Топливо подготовлено, но его поставка — не самоцель. Думаю, летом мы его завезем, конкретная дата будет определена по мере необходимости. Если оценивать по нынешней степени готовности, это может состояться в конце мая — июне, как планирует генподрядчик, — отметил Михаил Михадюк.

Как сообщалось, партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). В этой партии 163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Напомним, планировалось, что ядерное топливо на Белорусскую АЭС прибудет еще в декабре прошлого года. Однако впоследствии сроки, вероятно, были смещены.