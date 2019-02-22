Франция подготовит армейскую бригаду для новой инициативы НАТО 22.02.2019, 13:54

Фото: Getty Images

Париж обеспечит 10% военных сил для новой инициативы Альянса.

Об этом сообщил в Twitter посол Франции в США Жерар Аро, пишет "Европейская правда".

По его словам, Франция подготовит полную армейскую бригаду, три авиационные эскадрильи, три корабля и будет иметь возможность управлять военно-морской группой.

"Эти силы будут готовы к передвижению менее чем за 30 дней. Когда речь идет о европейской обороне, нам нужно измерять успех в этой сфере на местах, а не через институциональное представление. Старые инструменты необходимо восстановить через общую стратегическую культуру. Новые инструменты созданы таким образом, чтобы они не стали лишь политическими лозунгами ", - написал Аро.

France is supporting the new NATO readiness initiative. It will contribute with up 10% of the available forces. That’s a full army brigade, 3 air squadrons, 3 ships and the ability to command a naval task group. These capabilities will be ready to move in less than 30 days. — Gérard Araud (@GerardAraud) 21 февраля 2019 г.

В прошлом году лидеры стран НАТО утвердили новую инициативу "Четыре тридцатки" по усилению способности силового блока быстро реагировать на угрозы.

Она предусматривает создание к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение 30 дней или меньше.

Кроме того, лидеры стран НАТО утвердили решение о размещении двух новых командных центров в США и Германии.

Новое объединенное командование в Атлантике будет размещаться в Норфолке, Соединенные Штаты. Командование по логистике будет базироваться в Ульме, Германия.