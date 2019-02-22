История успеха: как Германия торгует с восточными членами ЕС 22.02.2019, 14:09

Для немецкого бизнеса Польша и Чехия намного важнее России.

Восточная Европа и постсоветские страны - принципиально важные партнеры для немецкого бизнеса. Этот регион, охватывающий 29 государств, обеспечивает почти 20 процентов внешнеторгового оборота Германии. Ни у Китая, ни у США такой доли нет. К тому же объемы экспортно-импортных операций с этим регионом устойчиво растут. Хотя деловые отношения с отдельными странами развиваются весьма неравномерно, пишет "Немецкая волна".

Интересы германских фирм, работающих с этим регионом, представляет Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV). Он имеет доступ к базе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). 21 февраля он обнародовал и прокомментировал не публиковавшиеся ранее данные из официальной торговой статистики за 2018 год, касающиеся тех стран, которыми он занимается.

История успеха: торговля с восточными членами ЕС

Если внешнеторговый оборот Германии увеличился в прошлом году в целом на 4,2%, то рост торговли с Восточной Европой и постсоветскими странами шел опережающими темпами и составил 6,5%. Общий объем экспортно-импортных операций с регионом превысил 453 миллиарда евро.

Крупнейшая по территории и населению восточноевропейская страна - Россия, однако важнейшим деловым партнером Германии в регионе является не она, а Польша. Объемы торговли с ней достигли в 2018 году 118 миллиардов евро. В результате восточный сосед ФРГ поднялся на 7-е место в списке крупнейших в мире покупателей продукции Made in Germany и поставщиков товаров для немецкого рынка.

Восточная Европа и постсоветские страны - принципиально важные партнеры для немецкого бизнеса. Этот регион, охватывающий 29 государств, обеспечивает почти 20 процентов внешнеторгового оборота Германии. Ни у Китая, ни у США такой доли нет. К тому же объемы экспортно-импортных операций с этим регионом устойчиво растут. Хотя деловые отношения с отдельными странами развиваются весьма неравномерно.

Интересы германских фирм, работающих с этим регионом, представляет Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV). Он имеет доступ к базе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). 21 февраля он обнародовал и прокомментировал не публиковавшиеся ранее данные из официальной торговой статистики за 2018 год, касающиеся тех стран, которыми он занимается.

Промышленная продукция дороже энергоносителей

"Со времени вступления Польши в ЕС в 2004 году немецкий экспорт в эту страну вырос почти в четыре раза", - с удовлетворением констатирует Вольфганг Бюхеле. Он убежден, что "многочисленные новые инвестиционные проекты как, к примеру, заводы Mercedes в Польше и BMW в Венгрии, еще больше повысят значение этого региона".

В свою очередь, импорт из России в Германию увеличился в прошлом году на 14,6% и составил 36 миллиардов евро. Это объясняется главным образом увеличением поставок энергоносителей (нефть, газ, уголь), а также ростом цен на нефть и газ.

В отличие от РФ, Польша и Чехия поставляют на рынок ФРГ не сырье, а промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Соответственно, немецкий импорт из этих двух стран существенно превысил закупки в России и составил, соответственно, 55 и 48 миллиардов евро.

Украина наращивает поставки, Армения и Узбекистан - закупки

Значительное расхождение в динамике экспорта и импорта наблюдалось в торговле не только с Россией, но и с Украиной, отмечает OAOEV. Немецкие поставки на украинский рынок выросли в прошлом году на 3,3% (это меньше, чем средний показатель по восточноевропейскому региону) до 4,5 миллиардов евро. В то же время импорт из Украины в Германию увеличился на 17,4% до 2,6 миллиарда евро.

"Это показывает, с одной стороны, что Украине идут на пользу улучшившиеся благодаря договору об ассоциации возможности для сбыта своей продукции в ЕС, но, с другой стороны, что внутренний спрос и рамочные условия в Украине все еще не настолько хороши, чтобы обеспечить последовательное увеличение немецких экспортных поставок", - подчеркивает Бюхеле.

Успешнее, чем в России и Украине, немецкие экспортеры были в других постсоветских странах, указывается в сообщении для прессы OAOEV. Так, поставки выросли (хотя и с несравнимо более низкого уровня) в Армению на 31,5%, в Азербайджан на 26,7%, в Узбекистан на 17,4%. Так, экспорт в Армению составил в 2018 году 200 миллионов евро, в Узбекистан - 684 миллиона евро.

Вольфганг Бюхеле комментирует это так: "Как в Армении, так и в Узбекистане новые правительства делают последовательную ставку на экономические реформы. Обе страны стали