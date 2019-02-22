Лукашенко пообещал общий с РФ ответ, если США разместят ракеты в Европе 26 22.02.2019, 14:11

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Фото: Саша Гусов

Диктатор заявил, что Кремль не нарушал ДРСМД.

Лукашенко выразил опасения относительно возможного размещения Соединенными Штатами ракет в Европе.

Об этом сообщает агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что верит российской стороне в том, что она не нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Что касается потенциальной угрозы для безопасности Беларуси, то Лукашенко подчеркнул, что "это (разрыв ДРСМД) катастрофа, особенно для нас".

"Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот здесь уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначен: я категорически против (разрыва ДРСМД)", - заявил он.

Лукашенко выразил мнение, что НАТО все-таки может пойти на размещение подобных ракет в Европе: "Мне кажется, что хотя Североатлантический альянс заявляет о том, что они не собираются размещать в Европе эти ракеты, это просто блеф. В противном случае - зачем выходить? Зачем было разрушать этот договор?" - отметил он.

Напомним, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников в интервью Сharter97.org заявил, что Россия может разместить в Беларуси ядерное оружие.