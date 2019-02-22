Иностранный «легион»: куда пропадают наемники-боевики на Донбассе 2 22.02.2019, 14:36

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Фото: AFP

Кто сейчас воюет на Донбассе со стороны боевиков и почему.

Тема наемников на Донбассе снова актуальна. Стало известно о пропаже в застенках "МГБ "ЛНР" сербского боевика Уроша Првуловича, воевавшего в составе бандформирования, известного как 7-я отдельная мотострелковая бригада "ЛНР". Сколько же в целом иностранцев воюет против Украины и каков их состав, узнала segodnya.ua.

"Нет человека"

О пропаже "добровольца из Сербии" Уроша Првуловича сообщила его жена Елена. По ее словам, супруг (по некоторым данным, просто сожитель) исчез три месяца назад: Првулович является "военнослужащим" бандформирования, известного как 7-я отдельная мотострелковая бригада "ЛНР". Он прибыл на Донбасс еще в 2014 году и принимал участие в боях под Дебальцево.

"Мой муж пропал три месяца назад. Связи с ним нет. В роте сказали, что отвезли его на беседу в комендатуру Луганска. Беседа явно затянулась", — написала супруга в соцсетях.

По ее словам, и в комендатуре, и в "МГБ", где мог оказаться серб, ей пояснили, что такого человека "нет, и не было".

"Командиры моего мужа также предпочитают о происшедшем молчать", — пишет женщина, отмечая, что сейчас она осталась одна с маленьким ребенком на руках.

Ситуацию со своим соотечественником прояснил еще один сербский наемник — одиозный снайпер Деян Берич. На ломанном русском он написал в соцсетях, что Првуловича "сдали воры в седьмой бригаде", которые "отжимают" чужое имущество. По словам Берича, Урош "стал свидетелем преступления, который совершил бывший СБУшник".

"Ему помогает серб по имени Драган, который приехал на Донбасс через штаб Стрелкова (главаря террористов Славянска Игоря Гиркина)", — пояснил Берич. Судьба Првуловича, по словам Берича, никого не интересует.

Как пояснила Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества, специализирующаяся на балканской тематике, информация об исчезновении Првуловича уже попала в общебалканские и сербские СМИ.

"Это служит существенным демотиватором для попыток найти счастье в ОРДЛО. Больших денег там не заработать, а неприятностей можно найти очень и очень много", — пояснила Мария Кучеренко.

"Я — ополченец"

Напомним, военный конфликт на Донбассе привлек на территорию Украины большое количество визитеров из других стран. Больше всего наемников приехали из России. Один из них — российский писатель Захар Прилепин, даже назвал точное количество "добровольцев" из РФ.

"Я — "ополченец" с Донбасса. Из России туда (на восток Украины. — Авт.) незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев", — заявил Прилепин в одном из своих интервью.

Отметим, что Прилепин давно уже уехал с Донбасса, а его личность крайне непопулярна среди боевиков, которые считают, что писатель больше пиарил свое присутствие — фотографировался на позициях и "отжимал" чужое добро, чем реально воевал.

На втором месте по численности после русских идут сербские наемники. По словам Марии Кучеренко, есть данные о 300 сербах, воевавших на территории псевдореспублик. Эти сведения подтвердил белорусский боевик Константин Фофанов в своем интервью, который он дал белорусским журналистам. По его словам, в 2014 году в составе так называемого "батальона "Заря" насчитывалось около 350 сербов.

"Назвать их точное количество сейчас не представляется возможным — после скандала вокруг сербского присутствия на Донбассе боевики перестали говорить о своей численности столь открыто, как делали это, например, в 2015 году", — пояснила Кучеренко.

Отметим, что наемничество в Сербии не остается безнаказанным. В 2018 году было известно о 28 судебных приговорах, вынесенных в отношении граждан этой страны, отправившихся воевать в Украину. Кроме того, летом прошлого года главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что Украина передала в Международный уголовный суд списки всех установленных иностранцев, воевавших на стороне России на Донбассе, — не только сербов, но также итальянцев, испанцев, албанцев. Суммарно их количество составляет несколько сотен человек, уточнил Матиос.

Судьба этих людей сложилась по-разному. Кто-то бесследно исчез, как Првулович, а кто-то стал медийной личностью, например, как тот же Берич. Снайпер женился на гражданке РФ, а также издал книгу о войне в Сербии.

Еще один одиозный сербский наемник — Братислав Живкович, который принимал участие еще в незаконной аннексии Крыма, сейчас ведет праздную жизнь, посещая дорогие сауны, фотографируясь там нагишом и выкладывая эти фото в Facebook. Некоторые фотографии Живковича даже привели к тому, что ему запретили въезжать в Румынию.

Фото: AFP

"Солдаты удачи"

Главный редактор сайта "Информационное сопротивление" (ИС) Юрий Карин говорит, что "контингент" боевиков можно разделить на три части.

"Непосредственно на "передке" в качестве "пушечного мяса" стоят местные жители, которых заманивают пропагандой и рублем. На прошлой неделе группа ИС сообщила, что местным предпринимателям запретили платить своим сотрудникам свыше 12 тысяч рублей, чтобы не перебивать заработок так называемого "воина "ДНР". Люди берут оружие в руки не из патриотических побуждений, а вследствие невозможности заработать на жизнь другими способами", — пояснил Карин.

Вторая группа, по его словам, это так называемые "русские добровольцы": "Это местный российский люмпен, которому за 30—35 тысяч рублей дают порезвиться на территории Украины".

И, наконец, третья группа — те самые "добровольцы" из "дальнего зарубежья".

Однако кроме "люмпенов из РФ" на территории оккупированной части Украины орудуют и профессиональные кадровые офицеры РФ, которые контролируют как боевиков из перечисленных трех групп, так и поставки оружия.

"На неделе мы опубликовали список иностранцев, получивших "паспорта "ДНР". В него входит около 2 тысяч человек. Более 500 из них — это граждане РФ. Но есть и представители Абхазии, Вьетнама, Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Египта, Испании, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Сербии, Сирии, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Чехии и даже Чили", — утверждает Юрий Карин.

Впрочем, по словам Карина, боевое значение групп "добровольцев" из дальнего зарубежья незначительно. Скорее их присутствие необходимо в пропагандистских целях — чтобы создать видимость признания обеих "республик" во всем мире.

По мнению Марии Кучеренко, на сегодняшний день между различными кураторами обеих псевдореспублик в Кремле нарастают серьезные противоречия.

"Ситуация откровенно нестабильна даже внутри оккупированных территорий. "Международное сотрудничество" замкнуто на структуры, связанные с Администрацией президента РФ, и то — оно сейчас больше направлено не столько на вербовку, сколько на мобилизацию СМИ и создание информационных поводов", — отмечает Кучеренко.