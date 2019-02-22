Акции РФ завершают в минусе третью неделю подряд 22.02.2019, 14:55

Снижение индекса МосБиржи - самое продолжительное с октября.

Индекс Мосбиржи растет в пятницу, сокращая падение по итогам третьей недели подряд, которое может стать самым продолжительным с конца октября, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, даже в случае позитивного исхода переговоров США с Китаем динамика акций РФ в ближайшие недели будет сдерживаться санкционными рисками.

Акции развивающихся стран восстанавливаются после утреннего падения из-за слабых данных о заказах на товары длительного пользования и продажах жилья в США. Участники рынка ждут новостей об итогах переговоров президента США Дональда Трампа с вице-премьером Китая Лю Хэ. Нефть Brent остается выше $67 за баррель и может завершить ростом вторую неделю подряд, достигнув максимума с ноября.