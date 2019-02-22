закрыть
22 февраля 2019, пятница, 17:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Госдеп США создал сайт о противодействии агрессии РФ в Украине

1
  • 22.02.2019, 15:09
Курт Волкер

Американское внешнеполитическое ведомство будет сообщать о действиях Москвы на Донбассе.

Госдепартамент США создал сайт о "противодействии агрессии России в Украине".

Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил в микроблоге Twitter спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Немецкая волна".

По его словам, речь идет об инновационном проекте с использованием "спутниковых снимков, карт и статистических данных".

На сайте представлены несколько тематических глав: о конфликте, гибридных угрозах, роли Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), жизни в зоне конфликта, инфраструктуре, оказании давления на Россию.

"РФ продолжает поставлять вооружения, осуществлять подготовку и руководство, а также вести боевые действия на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, вероломно настаивая, что не является стороной конфликта", - отмечается, в частности, в представленных на сайте материалах.


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова