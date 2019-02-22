Госдеп США создал сайт о противодействии агрессии РФ в Украине 1 22.02.2019, 15:09

Курт Волкер

Американское внешнеполитическое ведомство будет сообщать о действиях Москвы на Донбассе.

Госдепартамент США создал сайт о "противодействии агрессии России в Украине".

Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил в микроблоге Twitter спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Немецкая волна".

Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” - an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of 🇷🇺 aggression in 🇺🇦.



Thanks to ⁦@CSOAsstSec⁩ and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 21 февраля 2019 г.

По его словам, речь идет об инновационном проекте с использованием "спутниковых снимков, карт и статистических данных".

На сайте представлены несколько тематических глав: о конфликте, гибридных угрозах, роли Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), жизни в зоне конфликта, инфраструктуре, оказании давления на Россию.

"РФ продолжает поставлять вооружения, осуществлять подготовку и руководство, а также вести боевые действия на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, вероломно настаивая, что не является стороной конфликта", - отмечается, в частности, в представленных на сайте материалах.