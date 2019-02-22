Ермошина: Если бы у меня спросили, я бы назначила «выборы» на воскресенье — 1 декабря 28 22.02.2019, 15:24

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Какие «выборы» в Беларуси пройдут первыми в ЦИК пока не знают.

Об этом Лукашенко объявит в апреле во время «послания к народу и парламенту». Об этом во время интернет-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра заявила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, пишет tut.by.

— Закон не запрещает совмещать две кампании, но у нас сложилась практика, что президентские «выборы» не совмещаются ни с какой другой кампанией. Какая-то из кампаний будет в этом году, какая-то — в 2020. Интрига состоит в том, что никто не знает, когда пройдут какие «выборы» и какие будут первыми. ЦИК не обладает информацией об этом, тайна будет открыта во время конституционного послания Лукашенко в апреле. На всякий случай мы готовимся к двум кампаниям, — заявила Ермошина.

«Выборы» в «парламент», напомним, объявляет Лукашенко, президентские «выборы» — «парламент».

— Скорее всего «выборы» будут не летом, а осенью, то есть объявлены они будут в апреле, весной. Если бы у меня спросили, я бы обозначила воскресенье — 1 декабря, — заявила Ермошина, не уточнив, о каких выборах идет речь.

Напомним, по календарю обе грядущие избирательные кампании — президентские и парламентские — попадали на 2020 год. Власть ранее заявляла, что совмещать «выборы» никто не будет. Лидия Ермошина разъяснила это так: совмещение кампаний «чревато многими сильными политическими беспокойствами». Лукашенко и вовсе назвал этот грядущий период «вакханалией». Год назад глава ЦИК идеальным временем для первых выборов называла ноябрь 2019 года.

Согласно Конституции «выборы» президента назначаются «палатой представителей» не позднее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента. То есть следующие президентские «выборы» должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, парламентские — до 6 сентября 2020 года.