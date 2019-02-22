«Экс-министра ДНР» задержали в Москве за кражу зарядного устройства 21 22.02.2019, 15:28

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Скриншот с видео Anna News/YouTube

В России задержали Алексея Красильникова.

Об этом сам пророссийский сепаратист рассказал на своей странице в Facebook.

Как сообщается, задержали Алексея Красильникова за кражу зарядного устройства, пишет "Новое время".

"Меня арестовали в МСК по подозрению в краже зарядного устройства. Нахожусь в Московской полицейском участке, в Тверском районе ул. Большая Дмитровка, 2. Отобрали паспорт и ключи от отеля. 6 часов сижу в ожидании. Скорее всего, буду задержан. Задерживали рядовые сотрудники полиции. Знали, что я министр. Говорят о депортации меня в Украину", - пожаловался пособник террористов.

Судя по дате поста, задержали Красильникова еще 20 февраля. С тех пор никакой другой информации на его странице не появлялось.