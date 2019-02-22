Алексей Бага: Покидаем «Эмирейтс» с высоко поднятой головой» 1 22.02.2019, 15:37

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Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ поделился эмоциями после матча с лондонским «Арсеналом».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился первыми впечатлениями после матча с «Арсеналом» (3:0), сообщает официальный сайт борисовского клуба.

- Дайте, пожалуйста, общую характеристику игры.

– Для нас матч получился тяжелым. Очень хорошую игру, достойную выхода в следующий раунд, продемонстрировал «Арсенал». Несмотря на все трудности, для нас эта встреча стала хорошей школой, пожалуй, даже университетом.

- Что вы сказали команде в перерыве?

– Продолжать играть. Хотя счет уже был в пользу «канониров», любая мелочь, любая случайность могли перевернуть ход поединка. Мы все еще оставались в игре, поэтому придерживались своего плана. Нам нельзя было давать себе слабину, чтобы не развалиться и не раскиснуть. Важно было выйти на второй тайм с одной целью – бороться и искать свой шанс.

- Прокомментируйте, пожалуйста, автогол.

– Несчастный случай. Такие моменты часто встречаются в футболе. Но ведь до автогола была хорошая индивидуальная работа футболиста «Арсенала»: острый проход и опасный, сильный прострел. В итоге Захар Волков не сориентировался и срезал мяч в свои ворота. Бывает...

- С учетом того, что на календаре февраль, а в эту пору белорусские клубы еще не играют, с учетом того, что в межсезонье БАТЭ потерял шесть футболистов основной обоймы, считаете ли вы результат объективным и приемлемым? Или все же можно было добиться большего?

– В спорте в целом и в футболе в частности всегда хочется побеждать, невзирая даже на уровень соперника. Это аксиома для любого профессионального спортсмена. Мы проиграли, но покидаем «Эмирейтс» с высоко поднятой головой. Наша команда получила отличную закалку. Полученные знания берем с собой.

Уверен, покидаем Лондон более сильными и опытными. Ну а дальше по сетке турнира идет действительно более сильная команда и ее великий тренер, который не понаслышке знает, что это такое – главный приз Лиги Европы. Мы искренне поздравляем «Арсенал» и желаем ему удачи! БАТЭ очень хотел выйти победителем дуэли, однако не получилось. Но жизнь на этом не заканчивается.