Видеофакт: Израиль отправил в космос лунный аппарат раньше России 3 22.02.2019, 16:12

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Фото:Youtube

В случае успеха Израиль станет четвертым государством, отправившим аппарат на спутник Земли.

В ночь на пятницу, 22 февраля, в 03:45 утра по израильскому времени с американского космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) отправлен в космос первый в истории Израиля лунный аппарат, сообщает 9tv.co.i.

Он называется "Берешит", по названию первой книги Торы. В русском языке принято называть эту книгу "Бытие", но на иврите ее имя происходит от первого слова книги - дословно "В начале".

На околоземную работу аппарат вывела ракета-носитель Falcon 9. Примерно через сорок минут после запуска все приборы на "Берешит" работали нормально, за исключением одной мелкой неполадко, но и она была исправлена. Затем аппарат отделился от ракеты и продолжил свой полет уже самостоятельно.

Таким образом, все идет по плану. "Берешит" должен обогнуть Землю по эллиптической орбите, а затем направится в сторону Луны. Ожидается, что он окажется в зоне действия магнитного поля спутника Земли 4 апреля, а через неделю, 11 апреля, коснется лунной поверхности.

В случае успеха миссии Израиль станет четвертым государством в мире - после СССР, США и Китая, отправившим аппарат на спутник Земли. Еврейское государство должна была опередить Индия, но из-за технических неполадок сроки запуска индийского лунохода были перенесены.

"Берешит" был разработан в рамках проекта SpaceIl, совместно с израильской компанией "Авиационная промышленность". Совокупный бюджет - всего 95 млн долларов. Среди разработчиков лунного аппарата - Ярив Баш, Кфир Дамари и Йонатан Вайнтрауб, а также главный системный инженер Александр Фридман (интервью с ним смотрите ниже).

Лунный аппарат - не луноход - размером с маленький легковой автомобиль, проведет на Луне фото- и видеосъемки, используя все шесть установленных на нем камер. А также при помощи специального прибора - магнитометра - будет изучать магнитное поле Луны. Это исследование проводится совместно израильскими и американскими учеными - научный руководитель проекта профессор Одед Аронсон (Института Вейцмана в Реховоте), в сотрудничестве с американским космическим агентством NASA и Калифорнийским университетом.

Стоит отметить, что некоммерческая организация SpaceIl в 2017 году оказалась среди пяти лидеров-финалистов международного конкурса Google Lunar X PRIZE, по условиям которого главный приз в размере 20 млн долларов должен был достаться разработчикам, чей космический аппарат первым после прилунения проедет по лунной поверхности не менее 500 метров.

Впоследствии Google отменил состязание, но в SpaceIl тем не менее решили завершить проект, заручившись поддержкой Министерства науки и госкорпорации "Авиационная промышленность".

За историческим событием - запуском аппарата - следили по всему миру тысячи человек. В том числе сотни израильтян находились на месте сборки "Берешит" в Иегуде.

В аппаратной "Авиационной промышленности" находился и глава правительства Биньямин Нетаниягу. "Это момент великой гордости, - заявил премьер-министр. - Большой шаг для Израиля и гигантский прорыв для израильских технологий". По словам премьера, он попросил взять на Луну ТАНАХ, израильский флаг и табличку "Народ Израиля жив" ("Ам Исраэль хай").

Тут присутствовал и корреспондент 9 канала Сергей Гранкин (подписывайтесь на наш канал в Instagram).

К тому же, делегация посланников Еврейского агентства в США специально приехала на мыс Канаверал, чтобы принять участие в историческом запуске первого израильского лунохода, который введет Израиль в клуб великих держав, сумевших доставить свои управляемые аппараты на Луну.