Президенты Польши, Литвы и Украины встречаются в Люблине 2 22.02.2019, 16:30

Фото: EPA/MARCIN OBARA

Белорусская делегация, во встрече посвященной 450-летию Люблинской унии, не участвует.

22 февраля - второй день визита президента Литвы в Польше. Утром Даля Грибаускайте встретилась с премьер-министром Матеушем Моравецим, а затем отправилась в Люблин, где запланированы трехсторонние переговоры президентов Польши, Литвы и Украины, сообщает украинская служба «Польского радио».

Поводом для визита является 450-летие Люблинской унии, которая завершила процесс создания Речи Посполитой Обоих Народов. Президенты также посетят командование Литовско-польско-украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского. Бригада ссылается на многовековую традицию сотрудничества между тремя странами, которые веками жили в одной стране.

В четверг во время переговоров в Варшаве, президенты Анджей Дуда и Даля Грибаускайте выразили свою однозначную поддержку Украине, которая борется с российской агрессией.

«В этом отношении наши позиции однозначны. Мы считаем, что другого пути нет - оккупация Крыма, а также Луганской и Донецкой областей должна быть завершена. Россия должна оттуда уйти», - отметил Дуда.

«Мы вместе, как и 450 лет назад, в Люблине. Мы знаем, откуда приходят наши проблемы. Когда мы вместе, мы сильны», - добавила президент Даля Грибаускайте.

Отметим, что на событие, которое имеет прямое отношение к истории Беларуси, делегация нашей страны не приехала.