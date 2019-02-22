L'Espresso: Вице-премьер Италии получил от Кремля €3 миллиона на выборы в Европарламент 22.02.2019, 17:10

Москва поддерживает Маттео Сальвини на выборах.

Российские компании, связанные с людьми из путинского окружения, заключили сделку по передаче €3 млн посредством фиктивной продажи дизельного топлива структурам, близким к вице-премьеру и министру внутренних дел Италии Маттео Сальвини, чтобы поддержать политика-националиста на предстоящих выборах в Европарламент. Об этом сообщается в расследовании L'Espresso, пишет The Insider.

По информации издания, переговоры по финансированию Лиги Севера итальянского вице-премьера велись в последние месяцы, о чем свидетельствуют встречи, путешествия, электронная почта и проекты контрактов. С одной стороны в них участвовал один из ближайших сторонников Сальвини, а с другой — «важные представители путинского истеблишмента». Предметом переговоров стала поставка дизельного топлива типа «Gasoil EN 590 Udsl» в 3 млн тонн.

Переговоры о продаже топлива, «благодаря которой Кремль намерен освежить казну партии Сальвини», начались в июле прошлого года. Основным действующим лицом с итальянской стороны в них стал бывший пресс-секретарь вице-премьера Джанлука Савоини. Несмотря на то, что сейчас Савоини не играет официальной роли в партии или правительстве, он всегда присутствовал во время официальных визитов Сальвини в Москву. Он также ратифицировал союз между Лигой Севера и «Единой Россией». Как сообщает L'Espresso, Савоини совершил десятки поездок в Москву, Крым и Донбасс и вел переговоры о финансировании.

Савоини в «Метрополе» перед встречей"

По информации издания, ключевой момент в переговорах наступил 18 октября в Москве. Итальянская делегация во главе с вице-премьером Сальвини была гостями на конференции в отеле Lotte. Официальные мероприятия завершились закрытой встречей, итоги которой не комментировались. По некоторым данным после конференции Сальвини встречался с Дмитрием Козаком. На официальные запросы издания органы власти не ответили. Как сообщает газета, некоторые детали сделки были завершены утром 19 октября в гостинице «Метрополь» в Москве. С одной стороны присутствовал Савоини и два других итальянца, с другой — трое россиян.