Синоптики: Уже в воскресенье потеплеет 3 22.02.2019, 18:01

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Какой будет погода в выходные.

Скандинавский антициклон, который подарил солнечную и морозную погоду, будет оказывать преобладающее влияние и в предстоящие сутки — лишь днем по северу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Об этом tut.by сообщает Белгидромет Минприроды.

23 февраля, в субботу, сохранится морозная преимущественно без осадков погода, лишь днем по Витебской области пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит −6…12°С, местами воздух охладится до −13…15°С, максимальная температура днем 0…−6°С.

Но похолодание будет недолгим, и уже в воскресенье на территорию Беларуси начнет поступать более теплая воздушная масса атлантического происхождения. И хотя на существенные осадки рассчитывать не приходится, но температурный фон вновь повысится.

24 февраля, в воскресенье — преимущественно без осадков, лишь по востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах страны ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…8°С, максимальная температура днем 0…+6°С.

25 февраля, в понедельник, преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, которые будут сопровождаться порывистым ветром. В отдельных районах Беларуси ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+3°С, максимальная температура днем +1…6°С, по югу страны +7...8°С. Оттепельная, местами с небольшими осадками погода сохранится до конца февраля.