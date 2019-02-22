Лукашенко: Не хочу, чтобы белорусы были парубками в каком-нибудь ВКЛ 39 22.02.2019, 18:22

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Диктатор демонстрирует неприязнь к истории Беларуси.

22 февраля во время встречи в Военной академии Лукашенко отличился противоречивым высказыванием.

Как сообщает БелТА, диктатор призвал белорусов постоянно работать и бежать, "чтобы от этих "монстров" не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят, и будем мы снова парубками в каком-нибудь Великом княжестве Литовском или Речи Посполитой. Не хочется, особенно для детей, особенно, если уж мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство".

Диктатор снова демонстрирует неприязнь к истории Беларуси. Любому школьнику известно, что времена Великого Княжества Литовского, основное население которого составляли белорусы, называют золотым веком истории нашей страны.