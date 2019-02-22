В Канаде создали препарат против потери памяти в пожилом возрасте 3 22.02.2019, 19:09

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Препарат будет рекомендован к повседневному применению пожилым людям от 55-60 лет.

Экспериментальный препарат, который восстанавливает слабые клетки мозга, дает надежду на лечение потери памяти, проблем с принятием решений и психических нарушений, которые у людей часто возникают на старость, пишет theguardian.com.

Клинические испытания лекарства начнутся через два года. В случае подтверждения его безопасности, а также эффективности, препарат будет рекомендован к повседневному применению пожилым людям от 55-60 лет.

На данный момент лабораторные испытания показали, что навыки памяти у старых мышей улучшались уже через час после приема. Происходит быстрое устранение возрастного дефицита рабочей памяти.

А после двух месяцев употребления мозговые клетки, которые сократились, возобновляли свою работу в полную силу.

Ученый из Центра зависимости и психического здоровья в Торонто Итьйен Сибиель сказал, что применение препарата нацелено не только для лечение «нормального» сокращения когнитивных возможностей, которое приводит к постепенной потери памяти, но и в случае возникновения нарушений, которые у людей часто связаны с депрессией, шизофренией и болезнью Альцгеймера.

На рынке в настоящее время нет лекарств, которые бы были предназначены для улучшения памяти в старости или при психических расстройствах. Однако, ученые из Торонто убеждены, что их разработка сможет даже повернуть процесс потери памяти, стимулируя конкретные клетки, связанные с обучением и запоминанием, возрождая их.