В Минске сильный ветер сорвал навес с остановки и сломал дерево
- 22.02.2019, 19:16
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В столице порывы ветра достигают 15−20 м/с.
В Минске ветер сорвал навес с остановки и сломал дерево. Об этом сообщают горожане.
Пользователь твиттера Мария Тумас сообщила, что на улице Кульман, рядом с домом № 24, из-за сильного ветра сломалось высокое дерево.
А на остановке «Княгининская» порывистый ветер повредил навес. Об этом очевидец сообщил агентству «Минск-Новости».
@tutby ветер ломает деревья pic.twitter.com/z081RnJWos— Мария Тумас (@koshakovs) 22 февраля 2019 г.
Синоптики предупреждали: днем в пятницу, 22 февраля, в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.