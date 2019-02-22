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В Минске сильный ветер сорвал навес с остановки и сломал дерево

  • 22.02.2019, 19:16
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фото twitter

В столице порывы ветра достигают 15−20 м/с.

В Минске ветер сорвал навес с остановки и сломал дерево. Об этом сообщают горожане.

Пользователь твиттера Мария Тумас сообщила, что на улице Кульман, рядом с домом № 24, из-за сильного ветра сломалось высокое дерево.

А на остановке «Княгининская» порывистый ветер повредил навес. Об этом очевидец сообщил агентству «Минск-Новости».

Синоптики предупреждали: днем в пятницу, 22 февраля, в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.


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