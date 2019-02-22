Тимошенко о Зеленском: Эксперимент, который несовместим с жизнью Украины 15 22.02.2019, 19:18

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Юлия Тимошенко

Фото: Facebook

Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко считает, что участие в выборах шоумена Владимира Зеленского - это "эксперимент, который несовместим с жизнью Украины".

Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос: "Как Вы относитесь к Зеленскому как кандидату, и если он победит и предложит Вам должность премьер-министра, согласитесь ли Вы?", передает Цензор.НЕТ.

"Я за то, чтобы у украинцев всегда была большая палитра выборов. Сегодня вы можете в этом бюллетене по выборам найти всех, кто может удовлетворить ваш спрос, ваше виденье. Это очень хорошо. Это демократия в стране", - ответила она.

"Однако всегда нужно думать о том, что Украина в 2019 году на 29 году своей независимости оказалась на лезвии бритвы. Или после президентских выборов Украину поднимут, и поднимут люди, которые знают, как это делать. Или, если в очередной раз будут над Украиной на президентских выборах поставлены эксперименты и Украина начнет дальше катиться в эту пропасть, то тогда отвечать за результаты будут те, кто такие результаты сделал: избиратели Украины", - добавила Тимошенко.

"Очень внимательно взвесьте, потому что каждый бюллетень, который вы будете опускать в ящик, это бюллетень, или за развитие возрождения, становления Украины, или снова эксперимент, который несовместим с жизнью Украины. Сегодня уже часть территории Украины забрана. Идет война. Сегодня развал экономики такой, которого не видели еще никогда в Украине. Сегодня развал экономики такой, которого не видела я никогда в Украине. Сегодня развал социальной жизни семей, бедность, надругательство над людьми, несправедливость по отношению к людям такая, что, если еще раз своим бюллетенем люди проведут эксперимент над собой, то я думаю, что времени выходить из этого пике у Украины просто не будет, поэтому просто внимательно думайте. И взвешивайте все", - объяснила кандидат в президенты.

Комментируя свое премьерство в случае победы Зеленского, Тимошенко ответила, что пока что говорить о том, кто и какую позицию может занять преждевременно.

"Делить должности до того, пока не закончились президентские выборы, - это очень преждевременно", - заявила Тимошенко.