Видеофакт: Фанаты «Арсенала» устроили овацию Глебу на «Эмирейтс» 22.02.2019, 20:28

АЛЕКСАНДР ГЛЕБ

Выхода экс-игрока «Арсенала» ждали многие.

Выхода экс-игрока «Арсенала» ждали многие. И на 58-й минуте Алексей Бага сжалился над публикой. Спустя почти 11 лет после ухода из лондонского клуба некогда звезда «канониров» снова засияла на знакомом газоне, пишет «Трибуна».

Комментатор справедливо отметил: так сильно трибуны не аплодировали даже своему Сократису, выпущенному Эмери парой минут ранее.

Видео исторического момента.

Менеджер клуба Наталья Марченко также зафиксировала возвращение Глеба. Это очень душевно.

После матча белорус записал специальное видео для соцсетей «Арсенала», где в сумме оно набрало уже почти 300 тысяч просмотров. «Ребята, привет. Спасибо за все, невероятная атмосфера. Спасибо большое за поддержку, я никогда не забуду этого. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо, ребята, и удачи», – сказал Глеб.

“This is unbelievable… thank you very much for the support. I’ll never forget this - Arsenal is always in my heart!” 😍



❤️ Alex Hleb pic.twitter.com/qqspq32uNx — Arsenal FC (@Arsenal) 21 февраля 2019 г.

В твиттере Глебу в ответ признавались в любви.

А в комментариях в инстаграме чаще всего встречалось одно и то же слово. Да – это слово «Легенда».

Сам «Арсенал» тоже был рад снова видеть Алекса в северном Лондоне.

Всё-таки у Глеба и «канониров» очень красивая история.