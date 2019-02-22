Польша и Франция призывают к обновлению норм конкурентоспособности в ЕС 22.02.2019, 20:39

По мнению двух стран, нынешние европейские правовые нормы уже устарели.

Польша и Франция выступают за обновление принципов конкурентоспособности в Европейском союзе, передает «Радио Польша».

Об этом в Варшаве говорили польский министр предпринимательства и технологии Ядвига Эмилевич и французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Речь, в частности, идет о предоставлении возможности объединяться большим европейским хозяйственным субъектам, а также использовании ими публичной помощи.

По мнению Ядвиги Эмилевич нынешние европейские правовые нормы уже устарели, поэтому европейским фирмам сложно конкурировать с мировыми гигантами.

«Очень сильное и агрессивное присутствие в Европе хозяйственных субъектов тех рынков, где нет высоких требований к производству и стандартов по защите окружающей среды, требуют от нас нового подхода. И Польша будет участвовать в обсуждении данного вопроса. Это будет одна из самых важных тем будущей Европейской комиссии. Сегодня эту дискуссию мы начинаем вместе с нашими французскими партнерами», - сказала Ядвига Эмилевич.

Министры Польши и Франции обсуждали в Варшаве также вопросы экономического сотрудничества, среди прочего в секторе технологий по сбережению энергии и по производству батареек и аккумуляторов.