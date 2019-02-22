Bloomberg: ЕС ожидает, что Мэй будет вынуждена попросить отложить Brexit 22.02.2019, 20:56

Тереза Мэй

Фото: AP

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.

В Европейском Союзе ожидают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет вынуждена попросить отсрочить Brexit на три месяца, сообщает Bloomberg, ссылаясь на двух европейских чиновников.

"Европейский Союз ожидает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет вынуждена попросить отсрочить Brexit на три месяца", - сказано в сообщении.

Ранее, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что никто из членов ЕС не будет блокировать увеличение периода выхода Великобритании из ЕС.

В парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из ЕС.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.