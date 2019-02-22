В Украине подожгли асфальтовый завод белорусской компании 22.02.2019, 21:02

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фото с сайта nikcenter.org

Завод принадлежит белорусскому строительному тресту №8.

В украинском городе Новый Буг на Николаевщине в ночь на 22 февраля неизвестные проникли на территорию асфальтового завода, избили охранников и подожгли предприятие, пишет nikcenter.org.

Завод принадлежит белорусскому строительному тресту №8, который в прошлом году выиграл тендер и выполнял работы на участке дороги Н-11 в районе Нового Буга.

Злоумышленники избили охранника, а когда он потерял сознание, связали его. Потом они подожгли щиты пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью. Охранник вызвал полицию и спасателей, когда сумел освободиться. Спасатели ликвидировали пожар.