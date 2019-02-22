Послание без мультиков Саша Сотник

22.02.2019, 21:08

Саша Сотник

Надо запретить Путину зачитывать Послания без мультиков, а то даже обсудить нечего.

Разве что его оговорку про «выход из жизни» россиян. Хотя – какая это оговорка? В кои-то веки кусочек правды обронил: народ вымирает! В 2018 году смертность в России превысила рождаемость на 218 тысяч человек. И Кремль озаботился: с чего бы это? Страна процветает и колосится, денег – куры не клюют, а народишко потихоньку сходит с орбиты и закапывается в земной шар. Какой-то национал-социализм получается, как верно заметила после речи Путина придворная спорт-мажорка Тина Канделаки. Правда, потом зачем-то извинилась, а зря: в стране, действительно, бушует чекистский фашизм. Перемалывает агрохолдинги, гребет инвестиционные бизнесы, растирает в пыль и разрыхляет по всей площади все, что еще вчера худо-бедно работало. И Путин, стоя на трибуне, едва ли не плачет от бессилия.

Оказывается, силовики ему не подчиняются! Даже Кудрин констатирует: «Установки президента ФСБ не выполняет». А еще – «кидает через бедро» Прокуратура, плюют в глаза «мутные структуры», а ворчание внизу готово перейти с полушепота на голодный вой. Вот Путин и заговорил о «человекосбережении». Конечно, трактовать эту человеколюбивую песнь следует с точностью до наоборот, поскольку уже через пятнадцать минут, отрыдав по россиянам, «кормилец» принялся грозить всему живому ядерной войной. Вот тут-то и надо было пустить анимацию, дабы смикшировать шизофрению – в зале бы только подхрюкнули. Но в Администрации подобные спецэффекты сочли за излишество. Уж если держаться – то всем! Нарыв бредит прорывом – дайте ему доиграть сей гамлетовский монолог! Кратно увеличить спутниковую группировку! Достигнуть 9 махов и перегнать уровень 1913 года! Всем стоять, дрожать, бояться: вдруг прорвет прямо сейчас, а откуда и куда – никто же не знает!..

Федеральная Антимонопольная Служба уже столкнулась с прорывом цен и объяснила, откуда берутся новые нули. Оказывается, «цены на продукты должны расти, чтобы производители получали адекватную прибыль и вкладывались в развитие производства». Между тем, за 11 месяцев 2018 года доля импортной курицы на российском рынке снизилась с 5% до 4,5%. Бразилия сократила поставки на 32 тыс. тонн, Аргентина — на 8 тыс. тонн, хотя частично эти потери были возмещены наращиванием поставок из Беларуси. С 2017 по 2019 год Россельхознадзор последовательно ввел ограничения против 19 бразильских производителей куриного мяса, но в условиях продовольственного эмбарго на продукцию из стран Европы и США заменить его особенно нечем. Вы удивитесь, но население это не волнует. Даже в Петербурге, пережившем страшный голод в годы Второй Мировой, жители клянутся в верности «партии и правительству», поддерживая уничтожение санкционных продуктов. И начинаешь верить в то, что эти «смогут повторить».

Если деградирует система, то по населению это бьет гораздо больнее, даже без учета пропагандистского дуста, коим мозги россиян обильно обрабатываются десятилетиями. Любая адекватная оценка происходящего воспринимается в дурдоме как вражий вопль, который необходимо немедленно заглушить. Интернет, по словам Путина, является изобретением спецслужб Запада. «Они же там сидят и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию» - молвил человек, не понимающий даже, как работает компьютер. Россия, по словам Путина, должна создавать автономный интернет - «такие сегменты, которые ни от кого не зависят». «Это совершенно очевидно, - сказал Путин. - И технологически, конечно, это же можно сделать». Как именно – он не уточнил. Но по прошлогодним попыткам заблокировать Telegram общее впечатление о государственных методах составить можно: если «рукожопые» решат самоизолироваться – доотключаются до того, что случайно взмоет ввысь какая-нибудь боеголовка, и никто не поймет, как же так получилось и куда, собственно, она полетела?

Все это было бы смешно, если бы не ядерные кнопки в лапах вырожденцев. Именно из-за их наличия на Россию еще обращают международное внимание цивилизованные страны. Если бы не боеголовки – эту территорию людоедов, отстаивающих суверенное право на каннибализм, давно бы обнесли колючкой, пресекая любую попытку высунуть морду в щель. И пока не остается ничего иного, как ждать: когда у «совкопитеков» сгниет последняя ракета, а вороватые Рогозины растащит по винтикам последний двигатель. Этапы саморазрушения страны хорошо видны даже на официальных цифрах: в то время, как уровень доходов населения падает пятый год подряд, Федеральная Налоговая Служба оптимистично рапортует о повышении сборов с физических лиц – на 44,7%. Вот и ответ на вопрос: отчего же при явном росте государственных показателей народ стирается ластиком? А от того, что выжить в таких условиях невозможно. Цитируя того же Путина: «Это просто, как апельсин. 6 на ум пошло, 7 с ума сошло». Вот они и сходят – то с ума, то – в гроб с дистанции.

Погружение в каменный век идет под жизнеутверждающие разговоры о «золотом веке» путинизма. Россия практически остановила экспорт золота на мировой рынок на фоне массированной скупки его Центробанком, наполняющим резервы под страхом санкций США. В воровской элите золото считается антисанкционной панацеей: физические слитки невозможно арестовать, как, например, валюту, треть которой ЦБ хранит на депозитах в иностранных банках, или ценные бумаги, которые также лежат в депозитариях за рубежом. И ради продления своего «золотого века» эта группа лиц, внимавшая в Гостином дворе собственному гаранту, готова погрузить страну куда угодно – хоть на дно Марианской впадины.

И пусть дряхлеет вождь, и пусть никто его не слушает, главное – Он есть, а значит – все стабильно и незыблемо. И бьет копытом Антилопа, и деньги льются рекой, и дворцы высятся между свалок. Такие империи гниют долго и подыхают при участии нескольких поколений. Одно утешение – происходит это всегда внезапно и неожиданно для всех.

Саша Сотник, sotnik-tv.com