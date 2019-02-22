Фотофакт: В солигорской бане поставили видеонаблюдение

Фотофакт: В солигорской бане поставили видеонаблюдение2
- 22.02.2019, 21:13
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Зачем администрация общественной бани поставила видеокамеры, пока не ясно.
«Гоняли тут с ребятами в общественную баню, там у нас, оказывается, видеонаблюдение», — написал пользователь Фейсбуке Zaza Gašek.
Подтверждая свои слова, он сфотографировал дверь бани с надписью «Внимание! Ведётся видеонаблюдение».
Zaza Gašek — известный блогер и путешественник из Солигорска.
Почему администрация общественной бани поставила там видеокамеры, пока не ясно.