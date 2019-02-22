Фотофакт: В солигорской бане поставили видеонаблюдение 2 22.02.2019, 21:13

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Зачем администрация общественной бани поставила видеокамеры, пока не ясно.

«Гоняли тут с ребятами в общественную баню, там у нас, оказывается, видеонаблюдение», — написал пользователь Фейсбуке Zaza Gašek.

Подтверждая свои слова, он сфотографировал дверь бани с надписью «Внимание! Ведётся видеонаблюдение».

Zaza Gašek — известный блогер и путешественник из Солигорска.

Почему администрация общественной бани поставила там видеокамеры, пока не ясно.