Лукашенко увеличил территорию Новополоцка почти на 900 га 22.02.2019, 21:26

фото с сайта Mapio.net

В границы города включены части земель Полоцкого района.

Правитель Беларуси изменил границы Новополоцка, включив в границы города части земель Полоцкого района, в том числе городского поселка Боровуха и поселка Междуречье. Лукашенко подписал указ № 73 «Об изменении границ административно-территориальных (территориальных) единиц», сообщает пресс-служба диктатора.

Всего в границы Новополоцка включается 878,0798 га земель, в том числе 77 земельных участков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 909 земельных участков граждан.

На этой территории планируют построить 25 многоквартирных (около 100 тыс. кв.м. общей площади) и более 470 индивидуальных жилых домов, объектов социальной сферы, а также устройство ландшафтно-рекреационных зон.