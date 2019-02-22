За наезд на защитника Куропат водителю грозит уголовное дело 22.02.2019, 21:41

Денис Урбанович

Фото: RFE/RL

Административный протокол отменили.

В Минском областном ГАИ отменили протокол об административном нарушении, составленный после наезда на защитника Куропат Дениса Урбановича. По результатам новой экспертизы травм, которые получил активист, следствие может закончиться уголовным делом, передает «Радыё Свабода».

«22 февраля тот административный протокол отменили. Так мне сказал сотрудник ГАИ Артем Шаманский и его коллега, Сергей Александрович. Основание - изменился диагноз, который мне поставили врачи после травмы. Все серьезнее, чем казалось вначале. Теперь возможно уголовное дело», - сказал Урбанович.

К ушибу плеча и ключицы, которые врачи обнаружили после происшествия 16 февраля, добавился шейно-плечевой синдром. По словам медиков из 38-й поликлиники Минска, у активиста повреждены спина и позвонки шеи.

«Сотрудники ГАИ сказали, что позовут во вторник на экспертизу, чтобы документально подтвердить травмы. Если будет признано, что травмы средней тяжести, сказали, что заведут уголовное дело на водителя», - сказал Урбанович.

Милиционер, который участвовал в оформлении протокола о наезде на Урбановича, отказался комментировать дело, но не опроверг, что проводится разбирательство инцидента.