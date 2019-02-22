Фотофакт: В Дрогичине ветер опрокинул торговые павильоны 22.02.2019, 22:01

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В Дрогичине наблюдался ветер 8 метров в секунду с порывами до 17.

22 февраля из-за ветра перевернулись торговые павильоны Дрогичинского райпо у кафе «Полесье». Рабочие устранили последствия, пишет сайт «Першы рэгiён».

Как прогнозировали синоптики, 22 февраля в Дрогичине наблюдался ветер 8 метров в секунду с порывами до 17. В субботу днем ветер немного утихнет. Ночью обещают до 7 градусов мороза, днем от 0 до -2°С.