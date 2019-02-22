Минское «Динамо» завершило сезон победой над «Йокеритом»1
- 22.02.2019, 22:30
«Зубры» победили финскую команду со счетом 5:3.
В заключительном поединке регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" на выезде оказалось сильнее "Йокерита" — 5:3, передает pressball.by.
"Зубры" прервали шестиматчевую серию поражений.
ЙОКЕРИТ — ДИНАМО Мн — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
ЙОКЕРИТ: Заполски (58.14-58.49); Леписте — Лев, О'Нилл — Норман — Весалайнен; Грант — Й.Б.Йенсен, Н.Йенсен — Маннинен — Мозес; Столлери — Кивисте, Йормакка — Регин (к) — Платт; Анттила — Ниеми — Пильстрем; Рясянен, Иконен.
ДИНАМО Мн: М.Карнаухов; Хенкель — Лисовец, Когалев — А.Терещенко (к) — Хауден; Евенко — Уиркош, Пулккинен — Ковыршин — Парфеевец; Блум — Бокун, И.Литвинов — Волков — Китаров; Знахаренко.
ШАЙБЫ: 1:0 — Й.Б.Йенсен (О'Нилл, 0.48). 1:1 — Уиркош (А.Терещенко, 3.21 — бол.). 1:2 — А.Терещенко (Уиркош, Блум, 17.05 — бол.). 2:2 — Н.Йенсен (Мозес, 21.54). 2:3 — Хауден (Когалев, Лисовец, 27.05). 3:3 — Платт (Грант, 37.40 — бол.). 3:4 — Пулккинен (Лисовец, Парфеевец, 48.42). 3:5 — А.Терещенко (Хауден, Лисовец, 58.49 — п.в.).