Витебские власти отказались убирать «Табакерки» с остановок 4 22.02.2019, 22:39

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Протест витебчан против «табакерок» власти посчитали «безосновательным».

Витебский горисполком ответил на петицию горожан против киосков «Табакерка» на остановках общественного транспорта, передает «Радыё Свабода».

За две недели под петицией против киосков с табачными изделиями на остановках подписались 2035 человек.

В ответе, который подписал заместитель председателя Витебского горисполкома Сергей Соглаев, говорится, что нет никаких законных оснований, чтобы запретить установку «Табакерок».

Автор петиции Евгений Крискевич апеллировал к недавнему Декрету №2 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» (от 24 января 2019 года). Согласно декрету, теперь курить на остановочных пунктах запрещено. Ставить сигаретные киоски на остановках, где запрещено курить, — полностью противоречит этому пункту декрета.

Кстати, в «Табакерках» продают не только сигареты, а еще шоколадки, печенье и другие сладости, что притягивает к ним детей и подростков.

Горисполком сослался на то, что оборудование остановок с киосками делается за счет установщика «Табакерок» — СЗАО «Энерго-Оил». А это позволяет экономить бюджетные средства. Места «Табакерок» определяются городскими властями вместе с инвестором. Продажа табачных изделий в киосках не является их рекламированием.