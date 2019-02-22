Жительница Барановичей сделала селфи с президентом Португалии 22.02.2019, 23:02

По словам девушки, никто не перекрывал улицу, по которой ехал глава государства, как это делается у нас.

Инна Сумская из Барановичей год назад уехала работать волонтером на год в Португалию. В интервью intex-press девушка рассказала о том, что в этой стране запросто можно сфотографироваться с президентом.

— Однажды с друзьями мы поехали в город Кашкайш, где решили прогуляться по пляжу. Из разговора людей я услышала, что приедет президент, чтобы принять участие в заплыве с молодежью. Это не было какой-то акцией в честь чего-то — ребята просто пригласили президента поплавать с ними.

Селфи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза

Фото: личный архив Инны Сумской

По словам Инны, когда президент приехал на пляж, люди подходили к нему.

— Все просто и обыденно: никто не перекрывает улицу, как, например, у нас. Мы тоже подошли к президенту и предложили сделать селфи. Он согласился, спросил, откуда мы. Я была приятно удивлена.

Президент, как обычный человек, переодевался на пляже, плавал со всеми. После небольшого общения с ним мы попрощались, как принято в Португалии — чмокнулись с двух сторон.