Синоптики объявили в Беларуси «оранжевый уровень» 23.02.2019, 8:20

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23 февраля в Беларуси увеличится облачность.

В целом погоду будет формировать холодный скандинавский антициклон с центром над Польшей.

Особых осадков не прогнозируется (лишь по северо-востоку пройдет небольшой снег), ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица (в связи с неблагоприятным погодным являением бъявлен желтый уровень опасности).

Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, по северу местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха максимальная днем 0..-6°C.

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%). Температура воздуха составит: утром -8..-10°C; днем -2..-4°C; вечером -2..-4°C.