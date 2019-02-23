Фотофакт: Цены на ягоды в Минске бьют рекорды 1 23.02.2019, 8:28

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Фото: tut.by

В минском магазне продают фейхоа по 77,58 рубля за клограмм.

Официальная средняя зарплата в Беларуси за январь составила 982 рубля, а после уплаты налогов - около 845 рублей. Это значит, что на нее можно купить почти 11 кило этих экзотических ягод.

Рядом с фейхоа в холодильнике лежат сливы по 36,86 рубля. Интересно, что они стоят дороже, чем маракуйя — на нее цена 26,49 рубля, пишет finance.tut.by.

Фото: tut.by

Еще из дороговизны в продаже имеется перец чили по 41,94 рубля и черные томаты черри по 59,44 рубля за килограмм.