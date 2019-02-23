Число мигрантов из Венесуэлы достигло 3,4 миллионов человек 23.02.2019, 8:32

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Чаще всего миграция была вызвана экономическими причинами.

С 2015 года Венесуэлу покинули 2,7 миллиона человек, общее число мигрантов из этой южноамериканской страны составляет на сегодня 3,4 миллиона человек. Эти данные были опубликованы Международной организацией по миграции (МОМ) и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УИКБ) в совместном докладе в Женеве в пятницу, 22 февраля.

В 2018 году Венесуэлу ежедневно покидали около пяти тысяч человек, указывается в докладе. При этом основная доля мигрантов покидала родину по экономическим причинам, а также спасаясь от насилия, пишет dw.com.

В какие страны эмигрируют венесуэльцы

Основными целями для беженцев из Венесуэлы становятся соседние страны Южной Америки. Наибольшее количество мигрантов из Венесуэлы приняли Колумбия (1,1 миллиона человек), Перу (506 тысяч), Чили (288 тысяч), а также Эквадор (221 тысяча), Аргентина (130 тысяч) и Бразилия (96 тысяч).

При этом, по прогнозам ООН, число венесуэльцев, покидающих родину, будет продолжать расти и достигнет в 2019 году 5,3 миллиона человек.

В условиях обостряющегося политического кризиса в Венесуэле эти цифры говорят об острой необходимости международной поддержки, подчеркнул особый посланник МОМ и УИКБ по вопросу Венесуэлы Эдуардо Стейн.