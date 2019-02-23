«Коммуналка белорусов идет на хоккей и шикарные офисы ЖКХ» 4 23.02.2019, 8:41

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Цифры в жировках власти берут из головы.

В Беларуси постоянно растут тарифы на коммунальные услуги. Тем не менее, часто мы слышим от властей про «государственные субсидии при предоставлении коммунальных услуг». Мол, белорусы еще не платят 100%, но вскоре будут и коснется это не только записанных в «тунеядцы».

Гомельчанин Вячеслав Заборонский же задался целью подсчитать реальную стоимость «коммуналки» и оказалось, что мы платим аж 800%!

«Согласно приведенным расчетам правители «социально-ориентированного государства» Беларусь покупают у России газ, греют этим газом воду и продают этот «нагрев воды» населению в восемь раз дороже. При этом чиновники говорят, что они нас «субсидируют». Пугают граждан стопроцентной оплатой. Мы были бы счастливы оплачивать 100% вместо 800%!» - возмущен гомельчанин.

Действительно ли белорусы переплачивают за коммуналку астрономические суммы? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал экономисту Льву Марголину:

- Во всей этой истории самое интересное, что никто не знает точной суммы. Это связано с тем, что в Беларуси абсолютно непрозрачное формирование тарифов.

100% компенсация расходов - рыночная мера, а не плановая. Она работает только тогда, когда есть конкурентная среда и люди могут выбирать среди поставщиков услуг.

Должно быть абсолютно прозрачное тарифообразование. Люди должны знать, что в жировку вошло, в каких размерах, какие потери были заложены. Ведь не секрет, что мы оплачиваем не только то, что потребили у себя в квартире, но и все потери при передаче энергии. В общем, расчеты могут быть абсолютно разные.

Знаете, я не сомневаюсь, что даже само правительство в этом не разбирается иначе бы у них не было такого сумбура. Сегодня оказывается мы платим 80% экономически обоснованных тарифов, а завтра, власти заявляют, что уже - 60%. Они работаю по принципу пол, палец, потолок.

- Cопоставима ли оплата услуг ЖКХ с зарплатами белорусов?

- Я бы сказал, что несопоставима. Есть ведь разные категории граждан. Возьмем, к примеру, семью из 4-х человек, живущую в трехкомнатной квартире, где двое работающих. У них уходит не такой большой процент на оплату коммуналки, как у одинокого пенсионера или матери-одиночки. В этом случае даже работающим приходится тратить на тарифы хорошо если третью часть зарплаты. Для них это неприемлемо.

В таких случаях, как правило, государство частично субсидирует для конкретных людей расходы по коммунальным платежам. Здесь стоит отметить, что в Беларуси это тоже достаточно запутано. Есть много ограничений, которые не позволяют людям рассчитывать на субсидии. Например, если три человека живут в трехкомнатной квартире, есть лишняя жилплощадь, то субсидия не положена.

В общем, очень далека наша страна до идеального социального государства, каким его хочет представить Лукашенко.

- В этом случае, каким вы видите выход из ситуации?

- Знаете, здесь, как в том анекдоте с сантехником Ивановым, которого вызвали поменять кран, а он говорит: «Вся система прогнила сверху донизу! Всю систему надо менять!»

Я хочу сказать, что в Беларуси систему нужно менять полностью. Не в какой-то одной сфере, например, коммунальном хозяйстве, а целиком, потому что все взаимосвязано. Сделать это можно с помощью реформ.

В частности, должны быть проведены рыночные реформы. В результате них образуется конкурентная среда. За деньги населения будут сражаться несколько компаний. Каждая будет предлагать свои тарифы, льготы, доказывать, что они у нее самые прозрачные и содержание каких-нибудь футбольных команд в жировки не входит. Подчеркну, для этого необходимы изменения политической системы.

- В СМИ часто появляются истории, как людей выселяют на улицу из-за долгов за коммуналку или забирают детей. Недавно же стало известно, что у некоторых долги за ЖКУ превышают 5 тысяч долларов. Что будет с этими людьми?

- Очевидно, что властям нужно пересмотреть свою политику в отношении должников. К сожалению, Лукашенко это не волнует. Удивительно, что у кого-то есть такие долги, потому что власть очень быстро на такие вещи реагирует. Переселяет или выселяет должников и распоряжается имуществом.

- А стоят ли услуги ЖКХ в Беларуси тех денег, которые начисляют власти?

- Отвечу так, есть места где услуги ЖКХ более-менее приемлемые, а есть где из рук вон плохи. В условиях отсутствия рыночной среды, все зависит от конкретных людей. Там, где начальник ЖКХ более-менее человек совестливый, услуги буду получше. Если же, как говорится, «пусти — повалюсь», то будет похуже. Если бы была рыночная среда, то там можно было бы говорить о среднем уровне предоставления коммунальных услуг. В наших же реалиях говорить о чем-то среднем не приходится.

- Если белорусы настолько переплачивают за услуги ЖКХ, как посчитал гомельчанин, то куда пропадают эти баснословные средства?

- С одной стороны, не стоит забывать, что в коммунальной сфере тоже работаю люди, которые получают зарплаты. С другой стороны, мы своими деньгами оплачиваем, в том числе, бесхозяйственность на разных этапах, содержание футбольных и хоккейных команд, шикарные офисы чиновников с ремонтами и мебелью и так далее. Все это входит в тарифы.

- Уже в марте «тунеядцам» придут повышенные жировки. Как вы относитесь к этой скандальной выдумке властей?

- Знаете, конечно, это нецивилизованный подход. Нигде в мире такого нет, чтобы к человеку без работы было такое отношение. Тут же смысл, если разобраться, очень простой.

Работает человек за 200 рублей. Он может быть и уволился бы. Пошел ягоды, грибы собирать, но тогда его запишут в «тунеядцы».

Власти так и говорят: «Сиди и работай за эти несчастные 100 долларов. Больше тебе не дадим, но и уволиться ты не сможешь, иначе три шкуры сдерем».