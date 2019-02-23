В Бресте чупа-чупс разбил лобовое стекло машины 1 23.02.2019, 8:59

Фото: umag.kz

Необычный инцидент произошёл в Бресте: лобовое стекло машины разбили конфетой.

Об этом сообщает onlinebrest.

Инцидент произошёл 17 февраля на улице Кирова около 20:00. Владелица машины припарковала авто на стоянке и поднялась домой. Через какое-то время ей позвонили два милиционера: они проходили мимо и увидели, что лобовое стекло авто разбито.

Как выяснилось позже, ребёнок с седьмого этажа дома уронил большой чупа-чупс. Конфета упала на автомобиль и побила стекло.

Родители компенсировали ущерб. Автовладелица претензий к ним не имеет.