Как школы переходят на «закрытый» режим после Столбцов 2 23.02.2019, 9:12

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Трагедия в Столбцах заставила пересмотреть многие правила работы заведений образования.

Но все ли принимаемые меры — эффективны?

Разнообразие режима

К сожалению, случаи нападений и серийных убийств в школах докатились и до Беларуси. В связи с этим Президент РБ дал поручение обеспечить меры безопасности, а чиновники на местах поспешили его исполнить. В своем интервью «Сильным новостям» начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин рассказал, какие меры намечено предпринять в нашем регионе. Однако в различных школах к решению задачи отнеслись по-разному.

Во многих гомельских школах необходимые меры были приняты еще раньше. Например, в гимназии № 56 электронная пропускная система была введена давно. И ученики, и их родные проходят в здание по чипам. В СШ № 49 также еще ранее была установлена система видеонаблюдения, пропускной режим остался здесь без изменений. В СШ № 25 теперь заказаны пропуска для родителей. В школе № 67 вахтер опрашивает всех взрослых о цели визита. В администрации школы говорят, что дальнейшие меры по усилению безопасности обсуждаются, и в ближайшее время будет принято решение. Но вот в других школах, куда родителям жестко ограничили доступ, назревает едва ли не бунт пап и мам.

Журналисты решили сами обойти несколько образовательных заведений и посмотреть, как это работает на практике. В СШ № 27 на улице Рогачевской останавил вахтер. Спросили: как сейчас можно попасть в школу? Работница поясняет — посетителя после предъявления документов запишут в журнал, после чего дежурный администратор проведет его к руководству. Родители доводят детей младших классов до вахты, после чего их забирает учитель или дежурная. На вопрос о реакции родителей говорят: «Она бывает разная».

Также сообщают, что в ближайшее время в школе планируют установить турникеты. Будет ли система пропуска цифровой, пока неизвестно. Но сотрудник в униформе, вероятно, технической службы охраны, поясняет: «Чипирование — необязательно. В школе № 19 установлены турникеты с обычными пропусками — тоже нормально работает».

В школе № 26 на улице Советской провели к дежурному администратору. Сотрудница пояснила — в их школе родители проводят своих малышей в класс, записавшись в журнал. Школа небольшая, необходимости в усложнении процедуры нет.

Средняя школа № 8, «Старый Аэродром». Здесь на входе дежурит мужчина-охранник. Он и школьные педагоги рассказывают, что пропуск взрослых в школу, как и раньше, после регистрации в журнале. Многих родителей здесь просто знают в лицо. Но школа также оборудована системой видеонаблюдения. Охранник говорит:

— На мониторе я вижу не только то, что происходит в школе, но могу контролировать и ситуацию на прилегающей территории. Например, если я вижу, что кто-то с большой сумкой идет к нам, я могу встретить его уже на подходе к школе.

Ужесточение против безопасности

Но родители в социальных сетях жалуются, что в ряде школ пропускной режим носит теперь неадекватный характер. Ничтоже сумняшеся, матерей и отцов здесь практически перестали пускать внутрь. Чтобы убедиться в напряженности ситуации, достаточно зайти в такое учебное заведение в конце рабочего дня.

Посетили одну из школ на северо-востоке Гомеля. Раньше папы и мамы заходили сюда после записи в журнале. Но теперь попасть в учреждение образования крайне сложно. Особенно такая ситуация осложнила жизнь тех, чьи дети учатся в младших классах. Им приходится доводить своих ребят до вахты, где родителей грудью встречает дежурный по школе. Дальше первоклашка идет в класс уже без них. Но основные трудности заключаются на обратном пути, когда маленьких школьников приходится забирать после окончания занятий или из продленки.

В это время в холлах школ, перед неприступной вахтой, собираются целые толпы родителей. Внутрь их не пускают. А как же забрать своего ребенка? Существует несколько способов.

— Звоните ему по телефону, — говорит дежурная по школе, основная цель которой в это время — не пропустить родителей. Но позвольте — ведь использование мобильных телефонов учениками запрещено? И видимо, это ограничение оправдано. Да и обязаны ли родители покупать всем первоклашкам мобильники?

Второй вариант — позвонить учителю или воспитателю с просьбой вывести вашего ребенка к вахте. Но это — дополнительная нагрузка на педагогов. И, самое главное, все это время дети в классе остаются предоставленными сами себе. Повышает ли это меры безопасности? Ответ, кажется, очевиден.

А вот как выглядит дальнейшее развитие таких мер «усиления и ужесточения». Родители рассказывают случай, имевший недавно место. С вахты сообщили, что за второклассницей пришел отец. Воспитательница продленки отправляет дочку к отцу в сопровождении двух ее подруг. «Детскому прикрытию» она ставит задачу — опознать, папа это или нет. Но допустим, это оказался чужой дядя с неизвестными намерениями. Что смогут предпринять в этой ситуации подружки-второклассницы?

Также такая система доступа осложняет занятия в кружках и спортивных секциях, работающих в школах. Да и сам проход маленьких детей по коридорам переполненной школы, где учатся в две смены (отдельное «спасибо» за урезания финансирования социальной сферы!) сегодня полон вызовов. Пока дежурный по школе отбивается от родителей на вахте, по коридорам могут носиться старшеклассники. Недавно в одной из школ второклассник, в ожидании занятий в спортивном клубе без присмотра, баловался с другими детьми и ударился головой о пол. Результат — потеря сознания. Тут же позвонили в «скорую», но по решению администрации вызов был отменен — ведь это «пятно» на учреждение образования! Хорошо, что мальчику оказали первую помощь находившиеся тут же другие родители, и в целом все обошлось. А как схожая ситуация, не дай Бог, может складываться при «закрытом» режиме работы школы?

Детектор опасности

У администрации есть свои аргументы в оправдание такого жесткого режима. С их точки зрения, чем меньше посторонних в школе, тем больше порядка и лучше для образовательного процесса. Также, по мнению руководителей образования, маленькие школьники в таких условиях становятся более самостоятельными.

Многие же гомельчане считают, что, пользуясь ситуацией, начальство отдельных школ ввело закрытый характер работы в своих корпоративных целях. Теперь школы стали еще менее прозрачны для родительского взгляда. Также говорят и о том, что нигде — нигде при серийных убийствах в школах — ни в Беларуси, ни в России, ни в США, родители никогда не были к ним причастны. «Родители — не угроза школе», — говорят люди. Все известные нам нападения в школах, включая Столбцы, Минск, Пермь, Керчь или Колумбайн, были совершены учениками.

В то же время, вводя запретительные меры, у нас пока ничего не слышно о профилактических мероприятиях — беседах с учащимися и родителями о причинах таких ситуаций, о том, как выявить подобные тенденции и настроения. И про то, как зреющие конфликты можно разрядить и предотвратить.

Что касается технической стороны безопасности, то гораздо полезнее было бы поставить, например, рамки металлодетектора. Что могло бы реально предотвратить пронос в школу холодного и огнестрельного оружия и способствовать безопасности. Напомним, недавно в ходе проверки перед матчем с участием большого количества детей в Ледовом дворце сотрудниками ОМОН у ученика 11-го класса было изъяты два боевых ножа и топор.

По последним данным, в некоторых гомельских школах администрация уже готова пойти навстречу пожеланиям родителей и изменить необоснованно затрудненный режим доступа к детям на более рациональный и взаимоприемлемый.