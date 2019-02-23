Порошенко предложил усилить присутствие НАТО в Черном море 23.02.2019, 9:14

По словам президента, аннексия Крыма разрушила баланс сил в Черном море.

Администрация президента Украины сообщает о том, что Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море.

По словам президента, аннексия Крыма "разрушила баланс сил в Черном море".

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море. Путин использует Крым для размещения там ракет, значительно увеличена численность военно-морских сил Российской Федерации. Это создает очень опасную ситуацию и дестабилизирует регион", - заявил Порошенко.

Он отметил, что корабли НАТО в Черном море станут "стабилизирующим фактором".